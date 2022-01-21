Своими действиями в рамках «угольного дела» нынешняя власть показала, что они – «импотенты» и политические, и юридически, ведь большего “цирка” придумать нельзя.

Так народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович прокомментировал так называемое «угольное дело» в эфире программы «Народ против с Наташей Влащенко» на телеканале «Украина 24».

Политик заметил, что знаменитое уже на всю страну так называемое «угольное дело» ранее было «опробовано» на главе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке.

«Они (власть. – Ред.) сначала высосали из пальца дело по Медведчуку. Я лично присутствовал на заседаниях суда против моего коллеги, я слушал весь тот бред, за который даже прокурорам было неудобно. А теперь к делу «присоединили» и Порошенко. И весь план власти состоял в том, чтобы путем коварных «видосиков» связать их вместе. То есть, если есть дело по Медведчуку, то есть и дело по Порошенко. Но в случае с Порошенко, власть, испугавшись массовки, побоялась избрать для лидера «Европейской солидарности» строже меру пресечения», – выразил уверенность политик, заметив при этом, что «на самом деле Порошенко и Зеленский – это одно и тоже».

По его мнению, Порошенко и Зеленский говорят и делают одинаковые вещи, они борются за один электорат и хотели привязать сюда и Медведчука.

Вместе с тем сопредседателю ОПЗЖ кажется странным тот факт, что по одному и тому же делу Медведчук сидит под домашним арестом, а Порошенко гуляет.

«Это, безусловно, политическая расправа, власть показала, что они – политические и юридические «импотенты»! Большего цирка я не видел! У нас сегодня модно издеваться над теми политиками, которые мыслят не так, как мыслит власть. С другой стороны, мне даже нравится то, что происходит, ведь становится очевидна предвзятость власти и правосудия. А то, что власть репрессиями хочет создать видимость государственности – это понятно всем, хотя на самом деле государство то они разрушают. Лучше бы вместо «видосиков» и расправ занялись социальной сферой и экономикой. И если они этого не осознают в ближайшее время, вся эта вакханалия плохо закончится!..» – резюмировал Вадим Рабинович.