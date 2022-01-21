Новые американские санкции в отношении народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» однозначно связаны с высказываниями этих политиков против внешнего управления Украиной, в том числе и со стороны США. Также не случайно накануне этого в Украину приезжал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом в эфире телеканала UkrLive сказал министр экономики Украины 1997–1998 годов Виктор Суслов.

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Он предположил, что достаточно условная мера пресечения в виде личного обязательства, избранная экс-президенту Петру Порошенко, однозначно связана с приездом Блинкена в Киев, также с этим могут быть связаны и новые санкции.

«Что касается новых санкций против депутатов от партии ОПЗЖ, я думаю, что эти санкции введены за многочисленные антиамериканские высказывания представителей этой партии. Тот же Волошин, народный депутат, он бывшей работник МИДа Украины, хорошо разбирается в международных отношениях, достаточно грамотно, авторитетно высказывается, поэтому он больше всех говорит о внешнем управлении и роли в этом деле США. Вот за эти высказывания ему и мстят», – считает Суслов.

Экс-министр экономики отметил, что украинский политикум сейчас четко разделен на тех, кто проводит политику в интересах Запада и тех, кто защищает национальные интересы Украины, к последним, в частности, Суслов относит и партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Это еще раз показывает, что такое свобода слова, в том числе в западном демократическом понимании. Вообще политикум украинский начинает все больше делиться на “соросят”, сторонников внешнего управления, людей, которые проводят политику в интересах западных стран, и на силы, которые проводят политику и защищают национальные интересы Украины. К таким силам относится и ОПЗЖ, которая хотела бы избавиться от внешнего управления», – резюмировал Виктор Суслов.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не раз подчеркивал, что выступает и будет выступать категорически против внешнего управления в Украине.

«Да, я выступаю против внешнего управления – внешнего управления США и Запада. И буду выступать. То, что пострадал член семьи, моя дочь, или пострадала жена, в отношении которой введены санкции, это пусть остается на совести этих западных демократов, западных сторонников правового государства, которые потакают преступному поведению действующей власти в Украине», – подчеркнул парламентарий.