Политолог Руслан Бизяев прокомментировал возможность масштабных социальных протестов на почве судебного разбирательства в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Об этом он рассказал на канале «А как на самом деле?».

Руслан Бизяев отметил, что соратники экс-президента часто манипулируют тем, что Порошенко якобы был чуть ли не единственным вдохновителем или организатором Революции Достоинства и что сейчас в его поддержку может начаться новый Майдан, в частности на западе Украины. Политолог считает, что это не так.

«Не Петр Алексеевич был единственным и неповторимым организатором Майдана. Майдан на Западной Украине за Порошенко невозможен в принципе. Сейчас вообще не возможен политический майдан», - уверен Руслан Бизяев.

Он объяснил, что уже были неудачные попытки «прокачать» протестный потенциал в контексте дела «вагнеровцев». По мнению Руслана Бизяева, если какие-либо социальные встряски будут, то они будут связаны с экономическими вопросами, такими как пандемия, тарифы, ситуация в экономике, снижение покупательной способности, безработица. Политолог считает, что причиной может послужить весь круг социальных вопросов.

«Нет ни одного варианта, при котором бы поднялся майдан за Порошенко. Это выдавание желаемого за действительное. Но с точки зрения мобилизации электората это могло сработать», - отметил Руслан Бизяев.

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