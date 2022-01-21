Политолог Руслан Бизяев прокомментировал возможность масштабных социальных протестов на почве судебного разбирательства в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Об этом он рассказал на канале «А как на самом деле?».
Руслан Бизяев отметил, что соратники экс-президента часто манипулируют тем, что Порошенко якобы был чуть ли не единственным вдохновителем или организатором Революции Достоинства и что сейчас в его поддержку может начаться новый Майдан, в частности на западе Украины. Политолог считает, что это не так.
«Не Петр Алексеевич был единственным и неповторимым организатором Майдана. Майдан на Западной Украине за Порошенко невозможен в принципе. Сейчас вообще не возможен политический майдан», - уверен Руслан Бизяев.
Он объяснил, что уже были неудачные попытки «прокачать» протестный потенциал в контексте дела «вагнеровцев». По мнению Руслана Бизяева, если какие-либо социальные встряски будут, то они будут связаны с экономическими вопросами, такими как пандемия, тарифы, ситуация в экономике, снижение покупательной способности, безработица. Политолог считает, что причиной может послужить весь круг социальных вопросов.
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«Нет ни одного варианта, при котором бы поднялся майдан за Порошенко. Это выдавание желаемого за действительное. Но с точки зрения мобилизации электората это могло сработать», - отметил Руслан Бизяев.
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