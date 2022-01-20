Именно в СМИ – на ток-шоу, на форумах, на страницах сайтов и печатных СМИ - разворачиваются ожесточенные политические баталии.

Как сообщает 112.ua, об этом в своем блоге пишет Сергей Онищенко.

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Именно благодаря СМИ мы узнаем о важных событиях, громких заявлениях и судьбоносных решениях.

Олигархи тратят на позитивные упоминания в СМИ десятки миллионов. Политики-фрики на камеру целуются с коровой и едят землю с трибуны Верховной Рады. Все только ради того, чтобы попасть в вечерние новости.

Но жизнь все расставляет по своим местам. И в этом плане рейтинг "Наиболее популярные в СМИ политики-2021" четко показывает, кто сегодня считается настоящими чемпионами, к чьим словам и поступкам приковано внимание СМИ и миллионов читателей / зрителей / слушателей.

Всего в рейтинге 262 фигуры, но ближе к финалу встречаются настолько подзабытые фигуры, что не устоит утомлять читателя, напоминая об их существовании.

Впрочем, и топ-50 открывает такой отставной политик, как Виктор Ющенко. Оказывается, какие-то СМИ еще пишут о Ющенко, что само по себе удивительно. Поэтому попадание в топ-100 или топ-50 еще не означает, что человек действительно присутствует в актуальной политике или на что-то влияет.

На 48-м месте мы можем видеть экс-нардепа Олега Ляшко. Ляшко пытался сделать перевыборы на округе № 208 своим возвращением в большую политику. Возвращался-возвращался, да так никуда и не возвратился. Аналогично 41-е место экс-премьера Арсения Яценюка – это повод для разочарования. Яценюк последний год не вылазит из эфиров телеканалов Рината Ахметова. А где результат? Вот то-то же. На 32-м месте можем найти еще одного экс-премьера Владимира Гройсмана, который аналогично озабочен тем, как вернуться в большую политику.

Чуть-чуть не дотянул до топ-25 новый министр внутренних дел Денис Монастырский, сменивший в этом кресле Арсена Авакова.

Рейтинг "Наиболее популярные в СМИ политики-2021" возглавляют настоящие политические тяжеловесы. Серьезно улучшил свои позиции в рейтинге новый спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук – он добавил сразу 32 пункта и занял 22-е место. Из интересных фигур можем найти на 21-м месте Анатолия Шария – видеоблогера, контролирующего такой политический проект, как "Партия Шария".

Открывает первую двадцатку экс-президент и глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук (20-е место). Также во второй десятке можем лицезреть на 15-м месте экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, переквалифицировавшегося в политического "узника совести" в Грузии. Экс-премьер Юлия Тимошенко за минувший год улучшила свои позиции на 1 пункт и заняла 14-е место.

Замыкает первую десятку олигарх Игорь Коломойский (10-е место). Коломойский под санкциями США, но администрация Зеленского его пока прикрывает.

На 9-м месте – экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. С одной стороны, по сравнению с прошлым годом Разумков улучшил свой результат на 2 пункта. С другой стороны, в 2021 году Разумкова уволили с должности главы Верховной Рады. Потеряв такую мощную площадку для политического пиара, сможет ли он остаться в первой десятке? Вот в этом вся интрига. Действующий премьер Денис Шмыгаль демонстрирует стабильность, сохраняя в рейтинге-2021 8-е место, как и годом ранее.

Замыкает первую пятерку министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (5-е место). Внимательный наблюдатель заметит, что Кулеба в информационном поле выполняет не задачи главы МИД, а политического комментатора. Причем зачастую его комментарии звучат скорее во вред Украине, как в случае с заключением контракта между Венгрией и "Газпромом". Кулеба так яростно критиковал Венгрию, что чуть серьезно не поссорил Будапешт и Киев.

Наиболее интересный расклад предлагает первая тройка – это президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко и главный оппозиционер Виктор Медведчук.

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, занимающий 3-е место, с мая находится под домашним арестом. В феврале президент Владимир Зеленский, постоянно дающий понять, что считает Медведчука своим главным оппонентом, запретил вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK из орбиты ОПЗЖ, а затем подписал указ о санкциях в отношении оппозиционного политика и его жены Оксаны Марченко. Вместе с тем, несмотря на домашний арест, Офису президента не удалось стратегически выиграть, потому что, несмотря на угрозы и уговоры, Медведчук не уехал из Украины и продолжает бороться за свои права в суде. Собственно, присутствие оппозиционного лидера в топ-3 – это лучший аргумент, что план Банковой и Зеленского не сработал, потому что не удалось убрать Медведчука из информационного поля.

Экс-президент Петр Порошенко, получивший 2-е место, критикует действующую власть во главе с Зеленским с "патриотических" позиций. В то же время элементарное уведомление о подозрении от ГБР обратило Порошенко в бегство, которое видела вся Украина. К слову, главный идейный противник Зеленского в лице Виктора Медведчука, получив повестку, и глазом не моргнул, а до смерти перепугал генпрокурора Венедиктову & Co, лично прибыв в Офис генерального прокурора. Понятно, что на фоне Медведчука бегство Порошенко выглядит очень проигрышно. Как известно, сейчас Порошенко с соратниками вернулся в Украину. И здесь самая большая интрига, какие контрходы задумали на Банковой, а также удастся ли их реализовать.

Наконец, 1-е место Владимира Зеленского – это, в первую очередь, дань его высокой должности. В отношениях с СМИ у Зеленского были как успехи, так и провалы. В первую очередь, провал – это так называемый пресс-марафон в ноябре, превратившийся в "сеанс президентской истерии". Вместе с тем внимательные наблюдатели уже заметили, что укрепление власти Офиса президента во главе с Андреем Ермаком (12-е место) уже привело к тому, что ОП и Зеленский оказались втянуты в "войну всех против всех", когда постоянно возникают новые враги в дополнение к уже существующим.