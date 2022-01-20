Учитывая, что Печерский райсуд принял решение об освобождении Петра Порошенко под личное обязательство, то председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук должен быть немедленно освобожден из-под домашнего ареста, учитывая, что обвинения, которые ему предъявлены - по тем же статьям, что и экс-президенту.

Об этом, как пишет 112.ua, в эфире телеканала UkrLife заявил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора.

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Он подчеркнул, что Медведчук, своим поведением в судах показал, каким должна быть Украина - правовым демократическим государством.

"Своим поведением Медведчук как раз показал, что он является тем политиком, который показывает пример, какой должна быть Украина. Должно быть таким, как записано в первой статье Конституции, что Украина является правовым-демократическим государством, а поведение Петра Алексеевича, хоть ему и смягчено вынесенное решение, как раз показывает, что он не является олицетворением демократичности в нашем государстве. Теперь исходя из того решения, которое вынесли Порошенко, однозначно суд теперь должен немедленно рассмотреть апелляции и вынести решение по Виктору Медведчуку и осободить его вообще. Потому что, если Петр Алексеевич, который был президентом и он принимал решения и ему суд вынес под личные обязательства, то Виктору Медведчуку в то время, когда ему инкриминируют те же обвинения, что и Порошенко - государственная измена и финансирования терроризма. Он вообще не был никаким ответственным лицом, он был гражданином Украины, который не занимал никаких высоких, вообще не занимал никаких государственных должностей. В этом деле, еще раз логичное завершение, дела нет, есть чисто фабрикация этого дела. В отличие от Порошенко, Виктор Медведчук является принципиальным политиком, который стоит на своих убеждениях со времени своего прихода в политику в 1996 году", - подчеркнул Загородний.