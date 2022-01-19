Сегодня следственный судья Печерского районного суда города Киева наконец огласил решение относительно избрания меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко. И она оказалась самой мягкой из всех возможных – личное обязательство.

Об этом в эфире телеканала UkrLive сказал Евгений Скидан адвокат председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Правозащитник подчеркнул, что обоснованность вины Петра Порошенко подтверждается ровно теми же документами, что и в случае с Виктором Медведчуком, который уже более полугода находится под домашним арестом, в том числе и по аналогичным обвинениям.

«Сегодня мы наблюдали как следственный судья Печерского суда судья Соколов избрал меру пресечения для Петра Порошенко, которая является самой мягкой из всех возможных, это несмотря на то, что обоснованность подозрения делается одними и теми же документами, это те же самые, что и в нашем деле. Это все те же самые пленки, экспертизы, которые делались на основании этих пленок, то есть краеугольным камнем обвинения являются доказательства, которые якобы получены в результате контрразведывательной деятельности», – отметил адвокат.

По мнению Евгения Скидана, между Порошенко и Медведчуком в данном случае есть существенная разница. И она заключается в том, что лидер ОПЗЖ, в отличие от пятого Президента, на тот момент не являлся должностным лицом.

«Петр Алексеевич Порошенко был Президентом в этот момент, а Президент это одно из тех немногих лиц, которым по закону СБУ обязана докладывать о результатах контрразведывательной деятельности. И Порошенко 100% знает о том, что не было никаких контрразведывательных мероприятий в отношении Медведчука, а если бы были, то он бы об этом был осведомлен. Именно поэтому они 100% уверены в том, что все девять томов, которые сторона обвинения предоставляет для обоснованности подозрения, являются несостоятельными», – убежден правозащитник.

Адвокат Виктора Медведчука обратил внимание на то, что «краеугольным камнем обвинения» являются записи разговоров, полученные в результате якобы контрразведывательной деятельности. Но поведение Петра Порошенко во время суда говорит о том, что он точно уверен, что никаких «пленок» не существует.

«Он ведет себя уверенно, он понимает, что не существует никаких пленок, что все эти пленки, которые нам выдают за пленки народного депутата, они на самом деле пленки «имени Баканова и Венедиктовой». Об этих пленках они сообщили на своих брифингах. Несмотря на то, что первые пленки появились 25 февраля на одном сайте, а первое уголовное производство в отношении Виктора Владимировича было зарегистрировано 11 марта. То есть 25 февраля эти пленки уже могли услышать все. А потом их нам выдали за результаты контрразведывательной деятельности. Поэтому Порошенко так себя уверенно и ведет. Он точно знает, что никаких контрразведывательных мероприятий в отношении Медведчука не было и быть не могло», – уточнил Скидан.

Адвокат Виктора Медведчука напомнил, что завтра будет рассматриваться апелляция по очередному продлению домашнего ареста лидеру ОПЗЖ и, он уверен, что избрание самой мягкой меры в отношении Петра Порошенко должно быть учтено апелляционным судом.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, лидер ОПЗЖ констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.