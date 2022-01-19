Зеленский и Порошенко просто разыграли «договорной матч».

Об этом пишет в своем блоге на сайте Корреспондент политический эксперт Александр Фомин.

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Так политический обозреватель Александр Фомин прокомментировал решение Печерского районного суда г. Киева, постановившего отпустить экс-президента Петра Порошенко на свободу под личное обязательство.

Фомин назвал такое решение Печерского суда двойными стандартами в исполнении Зеленского и Офиса президента.

«И Telegram-каналы, и простые украинцы в соцсетях пишут, что это просто стыд и позор. Потому что по одному и тому же делу Порошенко пошел гулять на воле под личное обязательство, а Медведчука отправили под домашний арест. То есть Зеленского & Co уличили в двойных стандартах», – подчеркнул журналист.

Фомин напомнил, что Медведчука и Порошенко обвиняют в том, что они якобы организовали поставки угля с неподконтрольного Донбасса, чтобы спасти энергосистему Украины холодной зимой 2014–2015 гг.

«Давайте вспомним, что и Медведчуку, и Порошенко предъявили обвинения в государственной измене и содействии террористическим организациям (так именуют ДНР и ЛНР)… Речь идет о том, что тогдашний президент и оппозиционный политик якобы причастны к поставкам антрацита с неподконтрольного Донбасса на украинские ТЭС осенью 2014 – зимой 2015 года, чтобы не допустить коллапса энергосистемы. По версии обвинения, из-за этого сорвался контракт о поставках угля из ЮАР, а заинтересованные стороны понесли ущерб (кто? Английские фирмы? А Украина тут причем?) В общем, как говорится, ни одно доброе дело не останется безнаказанным», – с иронией высказался журналист.

При этом, обратил внимание Фомин, у Порошенко и Медведчука в 2014–2015 гг. был разный статус.

«Порошенко был президентом Украины, у него был дружественный Кабинет Министров и его человек во главе Министерства энергетики, были реальные полномочия, чтобы влиять на такие вопросы как поставки угля. Медведчук был оппозиционным политиком, который выступал против Майдана и в целом критиковал прозападный курс Украины. И как частное лицо он имел право договариваться с кем угодно и о чем угодно, тем более что глава СБУ Валентин Наливайченко официально делегировал его на переговоры с ДНР и ЛНР», – аргументировал автор.

По словам Фомина, решение Печерского суда продемонстрировало, что на самом деле Зеленский и Порошенко разыграли «договорной матч».

«И что мы видим? Порошенко отделался освобождением под личное обязательство. А Медведчук с октября находится под домашним арестом. Честно говоря, со стороны вся эта история выглядит так, что Зеленский с Порошенко разыграли «договорной матч», – отметил журналист.

В то же время, сделал вывод Фомин, в отношении Медведчука власть ведет войну на уничтожение.

«А в отношении Медведчука и «Оппозиционной платформы – За жизнь» Зеленский и Офис президента ведут войну на уничтожение. И единственный результат, которого по-настоящему добиваются Зеленский & Co – это блокировать политическую активность Медведчука», – заключил политический обозреватель Александр Фомин.