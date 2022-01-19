Украина стоит на краю пропасти. Во всех смыслах – экономическом, социальном, политическом.

Об этом пишет Владислав Мулык на своей странице в Facebook, передает 112.

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Украина стоит на краю пропасти. Во всех смыслах – экономическом, социальном, политическом. Даже перед лицом войны, к которой нашу власть толкают западные кураторы, Зеленский не пытается объединить общество, наоборот, делает все, чтобы ослабить Украину. Ради спасения Украины от краха Зеленскому пора прекратить сводить счеты с оппозицией в попытке поднять свой рейтинг. Сейчас самое время забыть о рейтингах и подумать о стране. Важнейший вопрос на данную минуту – это мир в Украине и ее безопасность. В этом точно может помочь Виктор Медведчук, но Зеленскому придется переступить через свою гордыню и обратиться за помощью к оппозиции.

Доводилось слышать от людей, знающих Зеленского, что он не любит признавать свои ошибки, а уж тем более извиняться. Но, зная немного Медведчука, не сомневаюсь, что он и не ждет извинений. Зеленскому стоит признать, что он был неправ, начав войну против оппозиции, прекратить ее и найти слова, которые объединят все политические силы ради спасения Украины. В частности, стоит обратиться за помощью к Медведчуку – по вопросам мира, тарифов, восстановления работы предприятий, налаживанию отношений с Россией. Во всех этих вопросах никого более профессионального, чем Медведчук, в Украине нет. Глупо не использовать его опыт и желание помочь только потому, что у президента слишком высокое эго.

На данный момент Зеленский и Ермак по всему миру ищут каналы связи с Путиным. Они обращались к Израилю, Азербайджану, Турции, к европейским партнерам, даже искали помощи у православной церкви, но у них ничего не вышло. При этом в Украине уже есть человек, который может встретиться с Путиным и решить все проблемы, по поводу которых Зеленский обращается ко всему миру. Зеленский боится вторжения, так, может, нужно предпринять шаги, чтобы такого вторжения вовсе не было? Попросить Медведчука поговорить с Путиным, если Путин не хочет встречаться с Зеленским? Может, пора отпустить свое эго и сделать то, в чем действительно нуждается государство?

А ведь нет сомнений, что, несмотря на все оскорбления со стороны власти и причиненные ему беды, Медведчук откликнется на призыв о помощи. Обижаться – не в его характере. Да и сам Медведчук неоднократно публично заявлял, что для него намного важнее личных оценок Украина и украинцы.

Что еще важно сегодня – Зеленский за 2021 год, преследуя оппозицию, настроил против себя не только Россию, но и Запад. Сегодня не только большинство украинцев, но даже западные страны требуют от Зеленского освободить Медведчука, аргументируя это необходимостью разрядить внутреннюю ситуацию в стране и найти пути для консолидации общества. То есть в Европе это понимают, а наша власть - нет?

Если на Банковой боятся, что Медведчук будет устраивать политические шоу в стиле Порошенко, то этого точно не будет, как не было и ранее. У Медведчука есть мирный план по Донбассу, который одобрен всеми участниками мирных переговоров. Байден дал понять Зеленскому, что минские соглашения Украине придется выполнить. А значит, план Медведчука – лучшее, что есть сегодня для установления мира на востоке. Кроме того, у ОПЗЖ есть программа экономического возрождения страны. Важно, что Медведчук способен заключить выгодную газовую сделку с РФ, а газ украинцы будут получать не по 10-20 грн за куб, а по 3,5-4. А это уменьшение тарифов, развитие промышленности, экономический рост.

Спрашивается: а что в этом плохого? Почему человек, который может реально помочь стране, сидит под домашним арестом? И почему бестолковые люди, которые не могут ничего сделать, до сих пор руководят страной?