Политтехнолог Михаил Чаплыга поразмышлял над тем, как руководству Украины может удаться решить политические и экономические проблемы государства.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Как объясняет эксперт, нельзя считать государство суверенным, если ключевые экономические отрасли вышли из-под его контроля. «Для этого нужно контролировать собственную землю, собственные недра, энергоресурсы, нужно иметь возможность пусть не контролировать производство, но влиять на него», - подчеркивает он.

Следовательно, убежден Михаил Чаплыга, сегодня украинская власть может переосмыслить все государственные процессы. В частности, он говорит о такой схеме, согласно которой шахта находится в государственной собственности, а менеджмент на нее - частный, то есть олигархический. Далее политтехнолог объясняет, к каким последствиям это приводит.

По его словам, именно олигархов нужно обвинять в той сложной ситуации, в которой сейчас находятся рабочие, но все они сбрасывают на государство. «В результате государство вынуждено давать деньги предприятиям, а это идет опять-таки на пользу олигархам. Так вот, власти стоит подумать: нужна ли такая прокладка?», - подчеркивает Михаил Чаплыга. К тому же, добавляет гость программы, речь не только о шахтах, поскольку эти прокладки есть во всех отраслях.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, насколько справедливо может быть обвинение в государственной измене Порошенко.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга выразил свое мнение по поводу того, какие перспективы несет Украине 2022 год.