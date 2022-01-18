Так решение главы МИД ФРГ о поездке в Киев перед визитом в Россию объяснил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Бистронь, пишет 112.ua.
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Проблемы в Украине и вокруг нее достаточно серьезные, поэтому министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сначала посетила Украину. Так решение главы МИД ФРГ о поездке в Киев перед визитом в Россию "Ленте.ру" объяснил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Бистронь.
Политик отметил, что дипломатический вес России больше, чем у Украины, поэтому в иной ситуации для министра было бы уместно сначала отправиться в Россию. По его словам, в ходе визита на Украину Бербок необходимо заняться решением насущных проблем.
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"Министр иностранных дел Германии должна воспользоваться влиянием Германии на Украину, чтобы добиться освобождения оппозиционного политика Виктора Медведчука, который незаконно содержится под домашним арестом, а также напомнить Киеву о его обязательстве по минским договоренностям, в частности о необходимости вступить в переговоры с представителями ОРДЛО на востоке Украины", — пояснил Бистронь.
Глава МИД ФРГ посетила Украину 17 января. В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение. 18 января дипломат посетит Москву, где проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.