Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обменялись письмами.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обменялись письмами.

Виктор Медведчук подтвердил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" настроена всячески содействовать сохранению добрососедских отношений между Украиной и Венгрией, а также пожелал успехов политической силе, которую представляет господин Сийярто, на намеченных на текущий год парламентских выборах.

В свою очередь Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия и в дальнейшем готова к продолжению диалога с Украиной в духе взаимного уважения и к укреплению сотрудничества. В своем письме он также выразил благодарность Виктору Медведчуку за последовательную поддержку в этом отношении со стороны "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, что официальный Будапешт неоднократно обращал внимание на недопустимость политики украинского правительства в отношении нацменьшинств, проживающих на территории Украины, в частности выступал против закона «Об образовании», который ограничивает право, в том числе, этнических венгров на получение образования на родном языке.