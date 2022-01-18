Называть непонятные предметы "пленками Медведчука", а также доказательствами по делу - это в корне неправильно. Все эти материалы правильнее называть "пленками Баканова".

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявила адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко, пишет 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

По ее словам, следователи и прокуроры в качестве доказательств предлагают записи телефонных переговоров с участием Виктора Медведчука. Кроме того, сторона обвинения упрямо утверждает, что вещественные доказательства неопровержимые.

"Впервые упоминание о так называемых пленках, которые правильнее называть пленками Баканова, ибо они произошли из недр СБУ и были распространены в интернете через подконтрольные СБУ и другие некоторые средства массовой информации", - сказала Чередниченко.

Адвокат добавила, что прошло уже восемь месяцев, а сторона обвинения не удосужилась представить стороне защиты, а также широкой общественности доказательства легальности происхождения этих самых пленок.

"Поэтому непонятно, откуда взялись эти пленки, когда они возникли, кто осуществлял запись или фабриковал эту запись. И какое отношение по доказательствам по уголовным делам имеют эти пленки - непонятно. Сторона защиты досконально разбиралась в том, каким образом должны быть получены такого рода доказательства", - подчеркнула правозащитница.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.