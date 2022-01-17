Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, несмотря на преследование властей, демонстрирует намного больше уверенности в себе и выдержки, чем экс-президент Петр Порошенко, который своим возвращением в Украину, пытался устроить искусственный скандал. Об этом говорится в официальном заявлении партии "Слуга народа", которую опубликовала в своем телеграм-канале пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, передае 112ua.

"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить абсолютно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, которых требует закон. Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать любой ответственности за собственные действия да еще и заработать политические дивиденды. Не так давно этот политик заявлял о необходимости объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, сегодня же – как и много раз до этого – демонстрирует поведение, направленное на раскол общества", - говорится в заявлении.

В "Слуге народа" отметили, что Порошенко демонстрирует "позорные привычки старой политики".

"Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но не питаем иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. Вместо этого мы призываем представителей партии "Европейская солидарность" не принимать участия в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу. Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем господин Порошенко", - говорится в заявлении.

СН призвала партию "Европейская солидарность" все же постичь смысл слова "европейская".

"Призываем партию "Европейская солидарность" все же постичь смысл слова "европейская" в названии политической силы и политический стандарт означает это слово для каждого украинца. Уважать закон, соблюдать законные процедуры, выполнять судебные предписания и уважать каждого своего согражданина независимо от политических предпочтений или социального статуса – это обязанность политика. В том числе и такого, как господин Порошенко", - отметили в "Слуге народа".