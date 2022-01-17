Политтехнолог Михаил Чаплыга высказал своё мнение по поводу того, насколько справедливым может быть обвинение в государственной измене, которое предъявлено бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Его слова прозвучали в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Я хотел бы, чтобы Порошенко посадили за государственную измену. Для этого достаточно и того цинизма, с которым он рисковал жизнью украинских граждан, отправляя их чуть ли не на надувных лодках в Керченский пролив. За такое нужно посидеть, да ещё с конфискацией. С другой стороны, Порошенко было бы реально обвинить не в измене, а в коррупционных схемах. А вот в чём его ни в коем случае нельзя обвинять, так это в содействии террористам», - говорит Михаил Чаплыга.

Он объяснил, чем опасно для нашей страны было бы такое обвинение.

«Если на Донбассе действуют террористы, то это – внутреннее дело Украины. Так гласит международное законодательство. Соответственно, обвинить Порошенко в пособничестве терроризму – значит признать, что Россия права, и на Донбассе идёт гражданская война, а не действуют российские захватчики», - подчёркивает Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, в аэропорт «Жуляны» стянули большое число правоохранителей, чтобы не допустить беспорядков при возвращении Порошенко в Украину.

Также Politeka сообщала, что, по мнению экономиста Виктории Розановой, Порошенко после возвращения не грозит ничего серьёзнее домашнего ареста.