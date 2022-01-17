Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в своем Телеграм-канале, передает 112.ua.

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Но это - очередное обещание, которое не будет выполнено. Более того, унижение и дискриминация прав миллионов украинцев продолжается и усиливается.



С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать дискриминационные нормы не только по отношению к русскоязычным гражданам, но и по отношению к представителям других национальный общин. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС – запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным.



Власть забыла о том, что обещала. Она вычеркнула из своего поля зрения русскоязычных детей, которые ограничены в праве на получение образования на родном языке. Русские вычеркнуты из перечня коренных народов. Одновременно с этим языковой омбудсмен не то, что не защищает – отправляет "в другие края" всех, кто с диктаторской политикой пещерной русофобии не согласен. Это исключительно антидемократическая и репрессивная политика, во главе которой стоит сам президент Владимир Зеленский.

Открытым остается вопрос о том, когда мировая общественность, которая позиционирует себя, как прогрессивная, инклюзивная и открытая ко всему, обратит внимание на откровенно неконституционные языковые нормы в Украине, которые не несут в себе ничего другого, кроме антироссийской истерии и пещерной русофобии, ущемляя в правах миллионы граждан Украины.