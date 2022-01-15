История с продлением срока домашнего ареста для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – это не просто пример, когда власть нарушает законы Украины, это еще и опасный прецедент, потому что беззаконие может коснуться каждого жителя Украины.

Об этом пишет сайт 112.

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Так правозащитник и политический активист Михаил Чаплыга прокомментировал решение судьи Печерского районного суда г. Киева Олега Белоцерковца, который продлил срок домашнего ареста для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на 2 месяца – до марта 2022 года. Об этом Чаплыга написал в Facebook.

"Читаю новость: Печерский суд Киева продлил на два месяца домашний арест для главы политического совета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом общий срок домашнего ареста для политика достигнет 10 месяцев", – сообщил активист.

Чаплыга подчеркнул, что на сегодняшний день и сам уже потерял нить данного политического "трагифарса". По его словам, здравомыслящему человеку невозможно принять факт безосновательного противозаконного закрытия телеканалов, в этот раз уже UkrLive и "Перший незалежний", а также то, что действующая васть превратила домашний арест для Медведчука из меры пресечения в наказание, которое она применяет без суда и следствия.

"Если я не ошибаюсь, то по УПК максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев. Ибо это мера ПРЕСЕЧЕНИЯ, а не НАКАЗАНИЯ без суда. А власть превращает домашний арест в средство наказания для оппозиционного лидера. Без суда и без следствия!" – возмутился правозащитник.

По словам Чаплыги, история с продлением срока домашнего ареста для Медведчука – это пример беззакония со стороны власти, которое может коснуться, в том числе, каждого жителя Украины.

"Не важно, нравится вам Медведчук или нет, поддерживаете вы его или категорически против… Хочу, чтобы меня правильно поняли. Речь не только об этом! Это важно для всего общества! Важно, что власть создает прецедент, когда ПРАВО не имеет никакого значения", – поделился опасениями активист.

"И если завтра какой-нибудь лейтенант решит конфисковать ваш гараж в пользу себя любимого? Да, вот так просто придет и конфискует! Или продажный мент решит пошантажировать вас придуманным делом, угрожая арестом? Будет уже поздно. И ваш крик "А меня за что?!" уже никто не услышит", – заключил правозащитник и политический активист Михаил Чаплыга.