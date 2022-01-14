Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook презентацию рейтинга «Наиболее популярные в СМИ политики. Итоги 2021 года».

«Ни закрытие оппозиционных СМИ, осуществленное незаконным путем через СНБО и санкции, ни сфабрикованные уголовные дела не дали желаемого результата – Медведчук лишь усилил свое влияние, нарастил рейтинги и привлек внимание международного сообщества к беззаконию, происходящему в стране», ‒ отметил публицист.

Настоящая причина преследований, по словам Джангирова, заключается в том, что в начале 2021 года «Оппозиционная платформа – За жизнь» вышла на первое место в рейтингах, обогнав «Слугу народа».

«В Офисе Зеленского рассчитывали, что закрытие трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK – в начале 2021 года поможет остановить быстрорастущие рейтинги ОПЗЖ и Медведчука. Тогда как раз оппозиционная партия вышла на первое место в рейтингах, обогнав "Слугу народа". Зеленский пошел через СНБО, наложив антиконституционные санкции на Медведчука, его семью, телеканалы. В будущем так же незаконно будут закрыты каналы "Перший незалежний", UkrLive», ‒ отметил Джангиров.

«Против лидера оппозиции было открыто два уголовных дела. Что по санкциям, что по уголовным делам власть до сих пор не предоставила каких-либо доказательств против Медведчука. Защита политика легко разбила аргументы обвинения в судах, поэтому посадить своего оппонента Зеленский не смог – ни один судья не решился пойти на столь очевидное преступление. Вместо этого политика незаконно удерживают под домашним арестом намного больше допустимых 6 месяцев», ‒ констатировал Джангиров.

Джангиров пояснил, что и иностранные политики, и мировые СМИ называют преследование Медведчука политически мотивированным.

«Ряд иностранных коллег Медведчука приезжали в Украину поддержать лидера ОПЗЖ, поднимали вопрос в своих парламентах. ООН в своем годовом отчете указывает, что в Украине власть незаконно преследует оппозицию, на это же указывают другие международные организации», ‒ привел примеры публицист.

Вместе с тем Джангиров констатировал, что Медведчук за прошлый год укрепился в статусе главного противника действующего режима во главе с Зеленским.

«В конце года ряд изданий опубликовали рейтинги самых влиятельных политиков страны. Медведчук по версии "Телеграф" и "Вести" занял 5-е место, а по версии "Корреспондента" ‒ 7-е. Никто из оппозиционных политиков и близко не достиг подобных результатов», ‒ аргументировал публицист.

«Вчера Украинский институт политики подготовил итоговый рейтинг активности и присутствия в СМИ ведущих украинских политиков и общественных деятелей в 2021 году. В нем Медведчук занял 3-е место. Украинские СМИ активно освещали незаконное преследование политика, а поэтому даже после закрытия телеканалов персона Медведчука стала еще более популярной и обсуждаемой», ‒ добавил он.

В связи с этим Джангиров пришел к выводу, что Медведчук даже под домашним арестом приближает падение власти Зеленского, а попытки президента помешать оппоненту не увенчались успехом.

«Скорее, наоборот, учитывая тот масштаб и уровень, на который вышел вопрос незаконного преследования оппозиции в Украине. Президент РФ Путин открыто требует от Зеленского прекратить репрессии против Медведчука. Европа передала Зеленскому аналогичные требования. У президента не остается иного выхода, кроме как освободить Медведчука. Иначе международная изоляция не за горами. Продолжение незаконных политических репрессий в отношении оппозиции и незаконные уголовные преследования лишь приблизят конец Зеленского и его окружения», ‒ предупредил политический публицист Дмитрий Джангиров.