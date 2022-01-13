Политолог Александр Лазарев рассказал, что Запад против союза Китая с Россией, и прокомментировал стратегию Соединенных Штатов Америки по сдерживанию РФ.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, существуют активные и неактивные геостратегические точки опоры, которые можно использовать для сдерживания. «Это страны Балтии, Украина и Южный Кавказ, что собственно и делалось после заявления в 2008 году Путина, что РФ возвращается как субъектный игрок на геополитическую арену», - рассказывает он. После этого, отмечает Александр Лазарев, началась война в Грузии, а потом уже и в Сирии.

По его словам, Россию тогда, по сути, заставляли выйти на диалог, чтобы она не перешла на сторону набиравшего обороты Китая. «А стратегические центры планирования США мыслят не на год или два, а на 20-30 лет», - подчеркивает политолог.

Он отмечает, что союз Китая и РФ отнюдь не выгоден Соединенным Штатам, а Украина для РФ – точка опоры для сдерживания распространения влияния Запада на восток. «Сейчас РФ в геополитической тройке имеет «золотую акцию». США всячески пытаются договариваться и сдавать геополитические зоны России, чтобы она держала нейтралитет», - констатирует Александр Лазарев.

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