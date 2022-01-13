Об этом свидетельствует «Рейтинг медиапопулярности украинских политиков по итогам 2021 года», подготовленный на основе анализа сообщений информационных агентств, интернет-сайтов, печатных СМИ, телевидения и Facebook.
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Рейтинг самых популярных украинских политиков в средствах массовой информации по итогам 2021 года возглавили президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Виктор Медведчук показал наибольший прогресс среди участников первой десятки самых популярных политиков Украины. Медведчук добавил рекордные + 10 позиций и вошел в топ-3 по итогам 2022 года.
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По результатам анализа СМИ, самый популярный оппозиционный политик отстаивает такие политические позиции как нормализация отношений с Россией и закупка российского газа напрямую у «Газпрома», мирное урегулирование на Донбассе на основе Минских соглашений и мирного плана Медведчука, демонтаж внешнего управления со стороны Запада и восстановление суверенитета Украины, а также производство собственной украинской вакцины на основе формулы «Спутника V».
Экс-президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко занял второе место. Порошенко чаще всего упоминался в СМИ в связи с критикой власти и из-за своего бегства за границу.
Возглавил рейтинг самых популярных украинских политиков в СМИ и президент Владимир Зеленский.
Зеленский в 2021 году присутствовал в СМИ в связи с санкциями и прочими репрессиями против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, а также из-за внесудебного запрета телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а затем UkrLive и «Первый независимый», созданных на основе закрытых президентом каналов.
СМИ активно критиковали Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний, в первую очередь, из-за срыва мирного урегулирования на Донбассе и повышения коммунальных тарифов.
Мировые и украинские СМИ активно освещали скандал с PandoraPapers, в результате которого стало известно, что Зеленский с 2012 по 2019 гг. уклонялся от уплаты налогов в казну Украины и выводил деньги из страны через офшорные компании.
«Рейтинг медиапопулярности украинских политиков по итогам 2021 года» представляет собой список наиболее упоминаемых в СМИ политических фигур Украины, он составляется на основе анализа сообщений информационных агентств, интернет- и печатных СМИ, ТВ, а также публикаций в социальной сети Facebook.