Владимир Зеленский превратился в «Порошенко 2.0», но не стал своим для «патриотического» избирателя. При этом репрессии против телеканалов UkrLive и других, а также против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука привели к тому, что жители Юго-Востока считают, что Зеленский хуже, чем Порошенко.

Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook решение Печерского районного суда г. Киева, который продлил домашний арест для Виктора Медведчука еще на 2 месяца.

«Владимир Алексеевич ЗЕЛЕШЕНКО… О превращении Владимира ЗЕЛЕНСКОГО в ПОРОШЕНКО 2.0 не пишет, похоже, только ленивый. Но, как известно – si duo faciunt idem, nоn est idem. И даже действуя грубее, тупее и наглее («хуцпее»?), чем Петр Алексеевич, Владимир Александрович все равно не сумеет занять его нишу времен 2016-18 годов», – спрогнозировал публицист.

«Сейчас ЗЕЛЕНСКИЙ жестко прессует лидера оппозиции Виктора МЕДВЕДЧУКА (судья Печерского районного суда Олег БЕЛОЦЕРКОВЕЦ в очередной раз продлил ему домашний арест – теперь это будет уже 10 месяцев, хотя максимально возможно по закону – полгода), закрывает телеканалы («112 Украина», NewsOne, ZIK, UkrLive и «Первый независимый») и сайты («Страна.юа»), вводит санкции решениями СНБО, причем не только против своих политических противников, но и против их родственников», – перечислил он.

«Петр Алексеевич тоже не сильно считался с требованиями закона, но действовал намного более точечно и аккуратно, догадываясь, что ему в Украине еще жить, а президентом он будет не всегда», – напомнил публицист.

Вместе с тем, Джангиров подчеркнул, что Зеленский все равно остается чужим для Западной Украины и «патриотического» электората.

Но, что дает преЗЕденту атака на лидеров – политических и/или моральных лидеров Юго-Востока? Любовь Запада Украины или, в целом – т. н. патриотической общественности? Нет, для этой географической/идеологической категории ЗЕЛЕНСКИЙ остается «глубоко» чужим. Тем более, что к ЗЕ и его окружению – начиная с ЕРМАКА – прекрасно «липнут» различные обвинения в «зраде», начиная с «Вагнергейта».

«Судя по всему, ЗЕЛЕНСКИЙ и Ко изрядно подзабыли, чьими голосами он был избран Президентом Украины, а его партия «Слуга Народа» получила монобольшинство. Это были голоса жителей Юго-Востока, которые видели в комическом актере «своего парня», критически относившегося к политическому наследию Петра ПОРОШЕНКО (АрМоВир) и готового вести примирительную политику в отношении граждан своей страны с различными взглядами на прошлое, настоящее и будущее Украины», – уточнил автор.

Вместе с тем, Джангиров предупредил, что хотя Зеленский и превратился в «Порошенко 2.0», но ему не удалось и уже не удастся занять нишу настоящего Петра Порошенко.

«Но, придя к власти, наш ПреЗЕдент счел для себя вполне комфортным продолжение линии своего предшественника – и превратился в ПОРОШЕНКО 2.0, поскольку делает это в еще более жесткой форме. Вот только эта ниша уже занята Петром ПОРОШЕНКО, а если кто и конкурирует с ним, то это Сергей ПРИТУЛА, Андрей САДОВЫЙ и прочие политические «карлики», – констатировал публицист.

По словам Джангирова, репрессии против Медведчука и оппозиционных телеканалов привели к тому, что избиратели Юго-Востока относятся к Зеленскому хуже, чем к его предшественнику Порошенко.

«А «вернуть все взад» уже не получится – репрессии против МЕДВЕДЧУКА и ТВ-каналов никаких иллюзий в отношении ЗЕЛЕНСКОГО у жителей Юго-Востока не оставили. На Юго-Востоке к ЗЕЛЕНСКОМУ теперь отношение хуже, чем к Порошенко. Хотя еще 3 года назад казалось, куда уж хуже…» – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.