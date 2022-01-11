Наша омбудсвумен, товарищ Людмила Денисова, решила в очередной раз напомнить о себе, пропиарившись на чужом горе.

Об этом, как сообщает 112.ua, пишет политолог Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Карьеру эта лицемерка от "новой власти" начала с депутатства от "Батькивщины", но в 2014 году, решив, что "Юля всё", переметнулась в "Народный фронт" группы товарищей Яценюка, Турчинова и Авакова.

Даже министром (прости, Господи) побыла у Яценюка… Предтеча Третьяковой так сказать… Была министром социальной политики.

Аккурат под Новый год сей образчик лицемерия решила публично попереживать за судьбу нашей гражданки, которая уже много лет сидит в тюрьме в ОРДЛО.

Денисова вдруг вспомнила (не прошло и нескольких лет), что у Натальи Стаценко обострилась болезнь спины и она не может нормально двигаться. Рубрика "Внезапно!".

Наверное, Денисова забыла, что это весьма древняя проблема, которая вполне могла счастливо разрешиться уже давно, но, видимо, кого-то пиар интересует, а не решение проблемы. Шашечки, а не ехать…

Читаю: "Українка Наталія Стаценко, яку незаконно утримує окупаційна адміністрація РФ у СІЗО №5 Донецька, перебуває в критичному стані та потребує термінового лікування. У нашої співгромадянки загострилося хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта".

Дело в том, что Наталья Стаценко уже год, как могла быть в Киеве! Товарищи из так называемой "ДНР" без каких-либо условий год назад предлагали передать ее Киеву.

Еще в начале прошлого года они предложили в одностороннем порядке и без всяких условий передать Медведчуку группу из четырех украинок. И Наталья Стаценко была среди них.

От власти тогда требовалось только дать добро - и Медведчук еще тогда мог бы освободить и Стаценко, и еще трех и доставить их в Киев.

Я понимаю, что политика… Понимаю расклады… Но когда МЫ были в Офисе, мы все это оставляли за кадром. Офис омбудсмена ВСЕГДА вне политики и ВСЕГДА у него на первом месте не пиар, а реальные дела. К сожалению, при новых властях и новый принцип: дело - ничто, пиар - всё.

И, да… многие ЗК, которые вернулись без условий и "дайте что-нибудь взамен", в результате целой серии передач заключенных с неподконтрольной территории были переданы благодаря договоренностям Медведчука.

Знаю, это многим будет не по вкусу, но если ты политик, уйди с поста омбудсмена и имей свои политические пристрастия. А если ты омбудсмен, то оставь политику за дверью и занимайся ЛЮДЬМИ и ПРАВАМИ!