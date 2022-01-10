Сегодня Печерский районный суд города Киева продлил домашний арест для председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В политсиле назвали это решение незаконным и потребовали прекратить политическое преследование и репрессии в отношении лидера оппозиции.

Об этом говорится на сайте ОПЗЖ.

В партии подчеркнули, что суд вынес решение, несмотря на то, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать полгода.

«Чем хуже ситуация в стране, тем наглее и циничнее становятся репрессии Зе-режима против политических оппонентов. Сегодня под давлением власти Печерский суд вынес совершенно противоправное и антизаконное решение. Несмотря на очевидную абсурдность и сфабрикованность обвинений, продлил домашний арест главе Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку. Ограничение свободы продлено до 10 месяцев, при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать полгода», – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ уверены, что репрессиями в отношении оппозиции действующая власть лишний раз показывает свою слабость и несостоятельность.

«Зе-власть провалила все направления работы. Она не способна справиться с экономическими вызовами, энергетическим кризисом, не может улучшить жизнь людей. Власть не имеет политической воли, чтобы принести в Украину обещанный мир. Доверие и поддержка Зе-власти стремительно падает. В глазах украинского народа и всего мира Зе-режим стал синонимом слабости, бездарности, безответственности и беспомощности. Усиливая политические репрессии, уничтожая свободу слова, незаконно держа под арестом оппозиционеров, режим надеется показать свою силу. Но на самом деле еще раз показывает свою несостоятельность», – заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Также в политсиле потребовали полного и безусловного прекращения репрессий в отношении главы Политического и Стратегического совета ОПЗЖ.

«Мы считаем, что фальсификация обвинений против Виктора Медведчука и его незаконное содержание под стражей разрушает правовую систему, наносит вред украинской демократии и подрывает репутацию украинского государства. Такие действия и есть настоящая государственная измена. Потерявшая доверие власть уйдет. А организаторам и исполнителям фальсификаций, незаконных действий и травли придется отвечать» – резюмировали в ОПЗЖ.