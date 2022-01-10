Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает "Перший Незалежний". Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"Это должна быть политика государства. И вот вместо того, чтобы вносить в Конституцию курс евроинтеграции и курс в НАТО, хотя он внесен не в ту статью и не там, где надо, потому что он внесен в те статьи, которые стали просто дежурными, потому что надо это было вносить в первый раздел, это стратегический курс развития страны. Он изложен полностью в первом разделе. Но первый раздел для того, чтобы внести, надо 300 голосов, потом референдум", - сказал он.

По его словам, "люди понимали, что это нереально, такие изменения в Конституцию нельзя провести. Для пиар-хода Порошенко провел совершенно другой вариант внесения изменений в Конституцию".

"В Конституции должно записано быть раз и навсегда, что мы внеблоковое государство. Это выгодно для Украины, в первую очередь для Украины. И вопросы от того, что вот да, если бы мы были членами НАТО, нас бы защищали, все остальное - ну, это от лукавого. Никто бы нас не защищал. И потом, а зачем нам, чтобы нас защищали? Может, надо делать так, чтобы не было необходимости нас защищать, а? То есть, поступить, как я говорю, по-простому, а не сложными мероприятиями через пять ходов с ответвлением сначала влево, вправо, потом прямо, назад и снова вперед, а просто создавать такие условия, жить так с соседями, для того, чтобы не возникало необходимости, чтобы за нас кто-то воевал. Не надо воевать. Давайте, как говорится в известном мультфильме, давайте жить дружно", - резюмировал народный депутат.