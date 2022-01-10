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"Вы знаете, признаки сопротивления внешнему управлению во вмешательство в управление судебной системы есть. И это связано с тем, что сейчас переизбрано новое руководство Верховного суда Украины, который, на мой взгляд, прагматично ответил на заявление отдельных шестерок с Офиса президента по поводу критических соображений деятельности Верховного суда. То есть им указали на их место в системе государственного управления напрямую. Это мы видим и по вопросам Конституционного суда, который отказался привести к присяге двух членов Конституционного суда, которые были назначены президентом Зеленским вместо тех, которые были незаконно лишены звания судьи Конституционного суда. Незаконно, потому что для того, чтобы досрочно лишить звания судьи Конституционного суда необходима процедура прямо предусмотрена Конституцией.

В нарушении этого Зеленский, недолго думая по, естественно, видимо совету кого-то из мудрых, хотел сказать юриста, но нет, от юриспруденции, мудрого от юриспруденции, но ничего общего не имеющим с правом, посоветовал отменить указ о назначении. Это очередной цинизм власти, а Конституционный суд пошел по пути правильно, защиты норм Конституции. Сказал, что у нас нет вакансий, те люди, которые уволены, незаконно уволены. Когда их восстановят или, когда закончится срок каденции других членов Конституционного суда, тогда будут приведены к присяге.

И вот эти попытки, а в этот ряд надо добавить и попытки распустить Киевский окружной административный суд, а до этого распустить Конституционный суд в полном составе. Зеленский же хотел, внес законопроект о роспуске, это вообще кошмар, ну это вообще кошмар, потому что это не просто фундамент, это под нож пустить целую ветвь власти. Есть исполнительная, законодательная, судебная. Судебную пустить под нож просто. И вот эти попытки сейчас и внесение изменений, положение о высшей квалификационной комиссии суда, о высшем совете правосудия, где иностранные участия правом вето на все решения, которые принимает эти органы по формированию судебной ветви власти - это преступление против суверенитета и против независимости", - заявил Виктор Медведчук.