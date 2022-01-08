В деле освобождения украинцев, удерживаемых в ОРДЛО, у Офиса президента Владимира Зеленского нет никаких реальных дел, а только пафосные позы.

Такое мнение высказал политический публицист Александр Зубченко, комментируя пост в Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой, которая решила выразить сочувствие в связи с тем, что одна из удерживаемых украинок Наталья Стаценко страдает из-за обострения болезни спины.

Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

«На Новый год Денисова начала публично убиваться о судьбе Натальи Стаценко, которая содержится в СИЗО ОРДЛО. Как Стаценко мучается с болезнью спины, нормально ходить не может, прикована к кровати. И сколько еще, по ее словам, таких страдающих украинцев, насильно удерживаемых в ОРДЛО. И какая Денисова молодец, что так красиво заботится о них», – сообщил публицист.

«Красиво играет на публику, взывает к состраданию и человечности. Но почему-то Денисова совсем забыла упомянуть о том, что та же Стаценко, как и три другие украинки, уже могли бы год находиться в Украине?» – задался вопросом публицист.

При этом, напомнил Зубченко, омбудсмен Денисова прекрасно знает, что год назад власти ОРДЛО согласились отпустить Наталью Стаценко в числе 4 украинок, но Офис президента не дал это сделать.

«Ведь она не могла не знать о предложении руководства непризнанной ОРДЛО без всяких условий передать четырех украинок через Виктора Медведчука? Да-да, непризнанные еще год назад предложили в одностороннем порядке освободить четырех украинок, при условии, что они передадут их Медведчуку – а он уже доставит в Украину», – отметил автор.

«От Офиса президента требовалось лишь формальное согласие. И самолетом Медведчука та же Стеценко могла быть доставлена в больницу – в украинскую больницу. Давайте угадаем с трех раз, почему этого не произошло? Потому что даже такой жест со стороны непризнанной ОРДЛО мог, по мнению Офиса президента, способствовать росту рейтинга Виктора Медведчука. Они же там страшно хотели хоть кого-то обменять, поскольку Зеленскому срочно надо спасать рейтинг. Но никто в непризнанных республиках не желал иметь дело с эмиссарами офиса. По большому счету, Офису президента было абсолютно наплевать на украинцев, которые удерживаются в непризнанных республиках. Если, конечно, это не «материал» для пиара», – пояснил публицист.

Но, по словам Зубченко, год назад Офис президента «костьми лег» только чтобы не дать Виктору Медведчуку доставить освобожденных украинок домой.

«Смотрите, Зеленскому удалось обменять наших, они возвращаются, ура!». Но Медведчук – «это другое». Уже один факт существования предложения о передаче украинок без всяких условий – сильный удар по имиджу ОП. «Кремлевская зрада»! Поэтому год назад ОП «костьми лег», чтобы только не дать Медведчуку освободить украинок, которых отпускали без всяких условий», – подчеркнул автор.

«А теперь на сцену выпускают профессиональных «плакальщиц» в лице Денисовой, которая заламывает руки и рассказывает о «чувстве сопереживания». Никаких реальных дел. Одни лицемерные слова и пафосные политические позы», – заключил политический публицист Александр Зубченко.