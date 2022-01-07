Принятая правительством Стратегия информационной безопасности является прямым нарушением норм Конституции, украинского законодательства и преступлением против гражданского общества. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Об этом пишет сайт 112.

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"Последняя инициатива, вчерашняя, ведь вчера не только закрыли каналы, но это по праву можно считать 28 декабря черный день календаря для СМИ и для конституционного принципа свободы слова. Почему? Потому что вчера правительство утвердило, так называемую Стратегию информационной безопасности. Что это за стратегия? Главная стратегическая цель и задача заключается в том, чтобы закрыть рот до 2025 г. всем тем, кто не согласен с Зеленским и его окружением, кто не согласен с тем, что делает власть, кто не согласен с той политикой, которую проводит власть, какая это б политика не была", - сказал он.

Медведчук отметил, что "сейчас модно цитировать отдельные фразы из этого уникального документа, но суть заключается в том, что этот документ теперь идет на утверждение в Совет национальной безопасности и обороны и он, конечно же, будет утвержден, тут даже Совет не надо проводить. Потом президент своим указом утверждает эту статью, а в этой статье сказано, какие есть выражения, очень мне кажется знаково-показательные вообще для политики Зеленского и политики страны".

"Утвердить вообще национальную идентичность в Украине. Стоп, открываем Конституцию. В гражданском обществе действуют принципы политического и экономического многообразия. Ни одна идеология не может быть утверждена, ни одна идентичность не может быть установлено свыше. Как это? Это же преступление против гражданского общества, против страны. Более того, как это можно делать в Украине, в многонациональной стране. В стране, которая находится в центре Европы, как это можно делать в стране в 21-м веке, когда люди разговаривают на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев. Как можно выстраивать идентичность, а мы же понимаем, какая это будет идентичность, она будет основана на полномасштабной украинизации. Что такое полномасштабная украинизация? Это преступная украинизация. Как можно при таких характеристиках нашего общества, отдельных слоев населения, устанавливать идентичность, которая близка только части населения?" – добавил народный депутат.