Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112.ua.

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"Фактически все международные организации, не только профильные журналистские, Журналисты без границ и все остальные, а смотрите, и в ОБСЕ, и в ООН, в Управлении по делам защиты прав человека, и в Управлении по СМИ, и в Европарламенте, и в ЕС, все дали оценку того в своих резолюциях в течение этого года о том, что закрытие во внесудебном порядке вещания телевизионных каналов является неправильным, ограничением свободы слова", - сказал он

Медведчук считает, что в данном случае "подходит уже термин не "ограничение", а "уничтожение" Зеленским и его окружением свободы слова в Украине".

"Когда закрываются пять телевизионных каналов, когда закрываются популярные сайты, такие как Страна.ua, Шарий.net. И обратите внимание, все эти пять каналов, и вот эти сайты, они же все были отчасти, в большинстве своем, воспринимались именно русскоязычным населением. Они как раз были против вражды, которую сегодня фактически насаждает власть в вопросах отношений между русскими и украинцами, других национальностей, то же самое происходит с венграми, со словаками, с поляками, с многими другими. Мы же поссорились со всеми соседями из-за этого. И вот эта политика продолжается и это уже не ограничение, это действительно уничтожение свободы слова", - резюмировал народный избранник.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания - это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Первого Независимого" - наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман подчеркнула, что Владимир Зеленский продолжает гробить независимую журналистику. Но это его не спасет от скорого и окончательного краха. Потому что в оппозиции к нему уже не только независимые телеканалы и сайты. В оппозиции к провальной политике нынешней власти - вся Украина.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы "Перший Незалежний" и UkrLive, а также медиахолдинг "Новости", который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

На фоне закрытия двух телеканалов народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому объявить мобилизацию в армию женщин - журналисток закрытых телеканалов. А его коллега Василий Нимченко заявил, что решение СНБО о прекращении вещания телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний" является признаком информационного рейдерства и узурпации власти, которая уже перешла на уровень диктатуры.

Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "UkrLive" и "Перший Незалежний" обратились с открытым письмом к мировому сообществу - европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям - с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине. Мировому сообществу напомнили и о том, что "112 Украина", NEWSONE и ZIK, "UkrLive" и "Перший Незалежний" не единственные жертвы действующего режима Зеленского. Ведь власть всеми способами пытается влиять на работу государственного телеканала "ДОМ", общественного вещателя "UA: Первый", телеканалов "НАШ", "Эспрессо", "Прямой", "Украина" и "Украина 24", интернет-изданий "Страна.ua" и "Шарий.net".