Политолог Михаил Чаплыга объяснил, что стоимость газа станет главным фактором для Украины в новом 2022 году.

Об этом он рассказал в прямом эфире на своем канале.

По словам эксперта, в этом году будет несколько главных драйверов, которые нельзя не учитывать никому – ни бизнесменам, ни политикам. «Самый важный – энергетический кризис, который накрыл и Европу, и нас», - подчеркивает он. В частности, рассказывает Михаил Чаплыга, когда-то у Украины был прямой контракт на покупку российского газа, но сейчас ей придется покупать его по рыночным ценам, что получается дороже.

Все это, констатирует политолог, отражается на многих процессах внутри Украины. «Цена газа заложена в промышленности и в любом другом производстве. У нас закроются теплицы, хлебопекарни и все, где есть газ», - объясняет он.

Михаил Чаплыга предупреждает, что из-за роста стоимости газа в промышленности и других областях произойдет коллапс, поскольку себестоимость продукции сильно возрастет, а монетизировать ее выгодно довольно трудно. Следовательно, заключает эксперт, все это приведет к безработице ввиду того, что предприятия позакрывают.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что огромный уровень безработицы бахнет где-то под весну.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга высказался по поводу возможного полномасштабного наступления российских войск.



