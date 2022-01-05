Кремль ужесточает риторику в диалоге с Вашингтоном, а также прямо демонстрирует недоверие к обещаниям США.

Об это пишет Перший Незалежний со ссылкой на сайт "Корреспондент", где юрист-международник Виталий Киба прокомментировал итоги телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

"Вместе с тем, стоит обратить внимание на ужесточение риторики Кремля. Ранее Владимир Путин предостерег Запад от соблазна "забалтывать" тему безопасности — и спустя несколько дней его слова взял на вооружение глава МИД Сергей Лавров. А по итогам переговоров Байден-Путин Юрий Ушаков заявил, что пройдут один-два-три раунда — и "дальше будем делать выводы", — написал эксперт.

"То есть, Кремль ужесточает свою риторику и ставит США и коллективному Западу конкретные сроки. А главное — прямо демонстрирует недоверие", — конкретизировал автор.

Киба пояснил, что в мировой политике оценивают не заявления, а реальные действия. Что касается Вашингтона, то его сателлиты в Киеве демонстрируют иное поведение.

"И для этого есть поводы. Мы давно привыкли к тому, что заявления и заверения — это просто слова. А судить нужно по реальным действиям. А если оценивать по действиям сателлитов Вашингтона, то получается совершенно иная картина. К примеру, за период между двумя раундами переговоров Байдена и Путина в Киеве продлили срок домашнего ареста Виктору Медведчуку. А 28 декабря президент Владимир Зеленский своим указом отключил от эфира два телеканала — UkrLive и "Перший Незалежний", которые относятся к орбите влияние ОПЗЖ Медведчука", — аргументировал эксперт.

Киба напомнил, что сам Владимир Путин убежден в том, что все решения украинской власти диктуются Вашингтоном.

"Собственно, глава РФ прямо заявил об этом во время "Прямой линии" в июне 2021 года. "Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", — заявил российский президент во время "Прямой линии" 30 июня 2021 года", — уточнил автор.

Из-за запрета телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний", а также продолжения домашнего ареста для Медведчука, сделал вывод Киба, Вашингтон выглядит как сторона, ведущая двойную игру.

"А с учетом действий своего сателлита, Вашингтон в этой ситуации выглядит, как сторона, которая ведет двойную игру. На словах Байден, по словам помощника российского президента Ушакова, продемонстрировал "желание понять логику России" и "выражает поддержку дипломатическим методам", а на деле сателлиты Вашингтона в Киеве держат под домашним арестом одного из главных оппозиционеров, прекрасно зная, что Медведчук — это личный друг Путина. Так о каком минимальном доверии можно говорить? Поэтому действия Зеленского подрывают хрупкое доверие в диалоге Вашингтон — Москва", — заключил юрист-международник Виталий Киба.