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"Украина перестала быть субъектом внешней политики и превратилась в объект давно. Это все началась с 2005 года, когда к власти пришел Ющенко, потом это продолжалось в определенное время и при Януковиче, и усилилось при Порошенко, и сегодня закрепилось, что Украина не может быть субъектом внешней политики, а только объектом. Все это происходит, потому что люди понимали и ожидание было не только внутри страны, но и у наших партнеров, соседей о том, что Зеленский сможет изменить ситуацию к лучшему, сможет покончить с коррупцией, сможет покончить с ростом цен, сможет вывести страну из бедной в более-менее состоятельную", - отметил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что именно при Зеленском Украина, которая была бедной, стала нищей страной.

"Более того, он не набрал команду профессионалов, которые могли бы решать эти вопросы, таких людей у него не было и нет сегодня. Когда по прошествии двух с половиной лет сегодня можно уже говорить, потому что прошла половина срока президентской каденции, о том, что ничего этого Зеленский не добился. Более того, большинству людей стало понятно, что он этого и не добивался, но одно дело опытные политики понимали, что этого всего не будет, а другое дело - люди", - указал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что современная украинская власть, не только действующая, но и та, которая пришла в 2014 году, превратила Украину из субъекта внешней политики в объект.