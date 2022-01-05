Об этом в своем Твиттере написал известный политолог Тарас Кузьо, пишет 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами. Президент Украины Владимир Зеленский, продолжая преследовать председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, дал старт президентской кампании 2024 года. Об этом в своем Твиттере написал известный политолог Тарас Кузьо.

По его мнению, президент на данный момент делает все для того, чтобы расчистить себе электоральное поле.

"Зеленский дал старт президентской кампании 2024 года. Зеленский убрал Медведчука как угрозу для него на востоке Украины, а теперь пытается убрать Порошенко, чтобы расчистить себе путь в западно-центральной Украине", - отметил Кузьо.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу - об "угольной госизмене".