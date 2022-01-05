Политолог Михаил Чаплыга спрогнозировал, что этой весной стоит ожидать большой уровень безработицы в Украине.

Об этом он рассказал в прямом эфире на своём канале.

«Огромнейший уровень безработицы бахнет где-то под весну. Мы с таким сталкивались в 90-х. То же самое будет и в Польше, а там националистический режим при власти – это говорит о том, что у нас будет «реверс» заробитчан, потому что рабочих мест будет меньше, начнутся структурные изменения и явно не поляков своих будут выжимать, анаших заробитчан», - сказал Михаил Чаплыга.

По мнению эксперта, повышение цен на газ может вызвать безработицу в Польше, что приведет к возврату трудовых мигрантов в Украину. По словам политолога, когда трудовые мигранты вернутся в Украину, то они столкнутся с нашей внутренней безработицей.

«Что в позитиве для власти? Пик (безработицы, - Ред.) придётся на весну, а весной у нас огороды и так далее. Но реальное напряжение будет осенью, потому что понятно, что летом оно не очень сильное», - подчеркнул Михаил Чаплыга.

Как отметил политолог, весной в Украине будет наблюдаться пик нищеты и безработицы, но вызовет обострение это именно предстоящей осенью 2022 года, что ударит по власти. По словам эксперта, причиной всего этого является энергетический кризис, который заставляет сокращать количество предприятий.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга высказался о возможном полномасштабном наступлении российских войск.

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