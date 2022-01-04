Доктор политических наук, член политсовета партии «Держава» Александр Семченко высказал своё мнение по поводу того, почему в Украине постоянно принимается большое количество новых законов.

Свой комментарий он дал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Сейчас Верховная Рада постоянно принимает законы, которые вводят новые налоги и увеличивают прежние. Можно вспомнить знаменитый закон №5600, но, помимо него, есть и другие. А ведь эти законы противоречат Налоговому кодексу, в котором прописан принцип стабильности. Принцип стабильности гласит, что менять правила игры можно не раньше, чем за полгода до начала бюджетного периода. У нас же новый закон вступает в силу прежде, чем люди успели ознакомиться с ним – впрочем, в Украине вообще трудно ознакомиться с нормативной базой», - отмечает Александр Семченко.

Он указал на причину такого положения дел.

«В Верховной Раде как-то подсчитали, что в Украине действует более миллиона нормативно-правовых актов. Законы принимают в таком количестве, чтобы люди не могли с ними ознакомиться и нарушали их. В какую бы сторону ты ни пошёл, что бы ты ни сделал – ты будешь нарушителем, ты будешь виноват», - говорит Александр Семченко.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что той еды, которую утилизируют в мире, хватило бы на миллиард человек.

Также Politeka сообщала, что Семченко назвал число украинцев, которые в 2021 году выехали в Польшу на ПМЖ.