Доктор политических наук, член политсовета партии «Держава» Александр Семченко высказал своё мнение по поводу того, почему в Украине постоянно принимается большое количество новых законов.
Свой комментарий он дал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».
«Сейчас Верховная Рада постоянно принимает законы, которые вводят новые налоги и увеличивают прежние. Можно вспомнить знаменитый закон №5600, но, помимо него, есть и другие. А ведь эти законы противоречат Налоговому кодексу, в котором прописан принцип стабильности. Принцип стабильности гласит, что менять правила игры можно не раньше, чем за полгода до начала бюджетного периода. У нас же новый закон вступает в силу прежде, чем люди успели ознакомиться с ним – впрочем, в Украине вообще трудно ознакомиться с нормативной базой», - отмечает Александр Семченко.
Он указал на причину такого положения дел.
«В Верховной Раде как-то подсчитали, что в Украине действует более миллиона нормативно-правовых актов. Законы принимают в таком количестве, чтобы люди не могли с ними ознакомиться и нарушали их. В какую бы сторону ты ни пошёл, что бы ты ни сделал – ты будешь нарушителем, ты будешь виноват», - говорит Александр Семченко.
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Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что той еды, которую утилизируют в мире, хватило бы на миллиард человек.
Также Politeka сообщала, что Семченко назвал число украинцев, которые в 2021 году выехали в Польшу на ПМЖ.