Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что после того, как нынешняя власть открыла уголовные дела против него, никто из друзей его не оставил, сообщает портал "Перший Незалежний".

"К счастью, нет, никто. Узы дружбы сложились правильно, на правильной почве, правильного содержания", - сказал он.

Медведчук считает, что это удачно для него.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.