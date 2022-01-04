Власть льет "крокодиловы слезы" о судьбе удерживаемых лиц в ОРДЛО, потому что они сидят в тюрьме по вине официального Киева.

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"Зеленая" власть льет "крокодиловы слезы" о судьбе удерживаемых лиц в ОРДЛО, потому что они сидят в тюрьме по вине официального Киева

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на публику обеспокоилась состоянием здоровья Натальи Стаценко. Денисова сообщила в Facebook, что Стаценко находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания спины и нуждается в срочном лечении.

"Українка Наталія Стаценко, яка незаконно утримується окупаційною адміністрацією РФ у СІЗО №5 Донецька, перебуває у критичному стані та потребує термінового лікування. У нашої співгромадянки загострилося хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта", - написала омбудсмен Денисова на своей странице в Facebook.

На самом деле подобные заявления – это лицемерие и игра на публику. Наталью Стаценко и еще несколько человек можно было давно освободить. И в том, что десятки и сотни людей являются удерживаемыми лицами (в просторечии "пленными") виноват как раз официальный Киев. Власти ОРДЛО еще год назад, в январе 2021-го, предложили без всяких условий освободить и передать Виктору Медведчуку 4 женщин, которые находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной территории. В их числе была и Наталья Стаценко. Но официальный Киев тогда сделал все, чтобы сорвать освобождение украинок – власть во главе с Зеленским запретила перелеты самолету Медведчука, а затем начала политические репрессии (санкции, обвинения в государственной измене, обыски, домашний арест).

К слову, тогда обмудсмен Денисова героически молчала и даже пальцем не пошевелила, чтобы освободить людей. А сегодня "зеленая" власть льет "крокодиловы слезы" о судьбе удерживаемых лиц, потому что они сидят в тюрьме по вине официального Киева.

Но Зеленский пришел к власти на обещаниях мира на Донбассе – поэтому нужно делать лицемерные заявления, чтобы изображать имитацию "борьбы за мир" и "заботы" о судьбах простых людей, которые переехала война. И история с блокированием освобождения 4 украинок, о котором договорился Медведчук – это яркий пример того, что власть занимается имитацией мирного процесса. И по-честному омбудсмен Денисова должна признать, что это власть во главе с Зеленским срывает и освобождение удерживаемых лиц, и мирный процесс в целом.

Зачем тогда прогнали Порошенко? Чтобы получить на выходе Порошенко №2?