Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, сообщает сайт 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"Вы понимаете, он не просто расширил, а он закрыл два телеканала плюс к тем трем, которые были закрыты в начале этого года. Это каналы "Перший Незалежний" и UkrLive, закрытые вчера поздно вечером, фактически ночью, указом Президента, которым он якобы утвердил решение, принятое на заседании СНБО, которого, как говорят журналисты, не было", - указал он.

По его словам, "это крупнейшие информационные каналы, которые вещали в первую очередь в интересах русскоязычного населения. Зрителями этих каналов были в основном жители Юго-Востока страны. Эти каналы исповедовали политику, направленную на то, чтобы неприязнь и вот эта антироссийская истерия не распространялись в обществе".

"Мы делали все для того, чтобы сохранить то, что было всегда ‒ дружбу и братские отношения между украинским и русским народами. Именно эту политику исповедовали эти каналы, в том числе и эти два. Кстати, один начал вещать месяц назад, а второй только вышел в эфир после того, как его закрыли по письму СБУ. Вдумайтесь, СБУ написала письмо ‒ и закрыли. В судах журналисты и собственники канала выиграли все дела, и он вышел в эфир. Вышел в эфир ‒ и сейчас закрыли два канала. Опять-таки в связи с чем? В связи с обращением СБУ в СНБО. Я уверен, что этого обращения никто никогда не увидит, а сам факт и санкции, закрытие каналов ‒ они, по существу, есть. Это внесудебный порядок рассмотрения, потому что не могут телевизионные каналы, которые вещают на основании выданной лицензии, закрываться по решению СНБО", - объяснил народный депутат.