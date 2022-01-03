Год назад Виктор Медведчук мог в одностороннем порядке вернуть в Украину трех осужденных в ОРДЛО женщин, которым требовалась медицинская помощь, но Владимир Зеленский заблокировал это освобождение из-за личных амбиций.

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На днях омбудсмен Людмила Денисова выразила обеспокоенность критическим состоянием здоровья одной из этих женщин, Наталии Стаценко, которая третий год находится в тюрьме Донецка. Это верх лицемерия что Денисовой лично, что украинской власти в целом, ведь если бы ее действительно интересовала судьба Наталии Стаценко, она бы в своем посте спросила бы у Зеленского, почему он оставил больную женщину за решеткой в ОРДЛО.

"Единственным шансом жить для Стаценко является освобождение. Ее состояние критическое", — написала Денисова в своем телеграм-канале. Год назад Стаценко могла оказаться на воле. Власти ОРДЛО отдавали ее и трех других женщин Медведчуку, чтобы он вернул их домой. Это был жест доброй воли "ЛДНР", но Зеленский хамски его отверг. Потому что Медведчук. Не Зеленский, а Медведчук. Это недопустимо, когда что-то хорошее делает не Зеленский. Нет, это не смешно, это ужасно, когда президент ставит свои обиды выше человеческих жизней.

И никто в окружении Зеленского не может и слова молвить наперекор воле царя. Где была та же Денисова, когда Зеленский обрек Стаценко и трех других женщин (а потом осенью еще трех) на заключение в застенках ОРДЛО? Разве тогда не было известно, что узницам необходима медицинская помощь? Об этом говорил Медведчук, об этом говорили родственники женщин. Но никому не было дела к ним. А сейчас Денисова решила открыть свой рот, попиариться на судьбе другого человека. Лучше бы уж молчала, ей-богу.

Как она молчит по поводу повсеместного нарушения прав человека в Украине этой властью. Денисова не может выдавить из себя и слова по поводу многотысячных митингов, которые устраивают журналисты и зрители незаконно закрытых Зеленским телеканалов. Денисова не видит, что Зеленский и его СНБО незаконно наложили санкции на более чем 400 украинских юрлиц. Сотни украинских граждан оказались под санкциями своего же государства. Почему Денисова не говорит, что Зеленский нарушает закон – лишает украинцев права на справедливый суд, на свободу информации, на свободу передвижения и много других свобод?

В ООН не боятся заявить, что украинская власть нарушает права своих граждан, а омбудсмен, которая обязана защищать эти самые права, не замечает преступных действий власти. Она не видит, что в обход закона закрываются телеканалы, как ущемляются права нацменьшинств, русскоговорящих, как преследуют оппозицию, как того же Медведчука отправили под домашний арест без каких-либо доказательств. Зачем вообще Украине такой омбудсмен, который не выполняет своих обязанностей, а лишь обслуживает власть своим молчанием?

А потому пусть Денисова оставит свою озабоченность по поводу судьбы Натальи Стаценко при себе, все равно это лицемерие видно невооруженным глазом. А если вдруг у омбудсмена когда-то проснется совесть, пусть лучше она пойдет к Зеленскому и скажет, какой он мерзавец.