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"Со мной ведут незаконную борьбу - они (власть президента Владимира Зеленского, - ред.) задействовали механизмы и ресурсы такой преступной организации от части, которой является СБУ, они заставили прокуратуру выполнять вот эти "хотелки" по поводу привлечения меня к ответственности. Несмотря на это, я веду борьбу открыто, публично и готов ответить на любые аргументы, которые они предъявляют, потому что они все высосанные из пальца, они являются недопустимыми как доказательства, они являются полностью никчемными в юридическом смысле", - отметил Медведчук.

При этом лидер оппозиции добавил, что бегать от правоохранительных органов он не собирается.

"Я готов к любым преследованиям со стороны власти, я не считаю себя виновным и не вижу, в чем я виноват с учетом той деятельности, которую я ввел не только сейчас, но и много лет тому назад, начиная с той политической роли, которую я когда-то для себя избрал, когда был избран народным депутатом в конце 90-х, работал до 2005 года, потом ушел в бизнес и потом почти в конце 2018 года вернулся в большую политику. Я считал всегда себя законопослушным гражданином, выполнял, в отличие от власти и той и сегодняшней, требования закона и не считаю, что меня можно за что-то привлечь. Привлечение меня к ответственности, как этого хотят и как об этом идут указания со стороны Зеленского - это ничто иное, как преступная деятельность со стороны должностных лиц", - подытожил он.