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Медведчук вспомнил попытки нынешней власти распустить Киевский окружной административный суд и Конституционный суд в полном составе.

"Зеленский же хотел, внес законопроект о роспуске, это вообще кошмар, ну это вообще кошмар, потому что это не просто фундамент, это под нож пустить целую ветвь власти. Есть исполнительная, законодательная, судебная. Судебную власть пустить под нож просто. И вот эти попытки сейчас и внесение изменений, положение о высшей квалификационной комиссии суда, о высшем совете правосудия, где иностранные участия правом вето на все решения, которые принимает эти органы по формированию судебной ветви власти – это преступление против суверенитета и против независимости", – сказал Медведчук.

Он также обратил внимание, что решение Окружного, административного окружного суда, где признана комиссия с участием иностранцев международных миссий, международных дипломатических представителей в составе квалификационной комиссии по отбору прокуроров – незаконны.

"Почему? Потому что суд написал в своем речении о том, что иностранные граждане, которые представляют международные организации, а также международные дипломатические представительства не могут иметь права влиять на решения, которые могут принимать только граждане Украины. Их влияние на эти решения являются ничем иным как грубейшим нарушением суверенитета и независимости нашей страны", – подчеркнул Медведчук.