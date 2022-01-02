Украина в следующем 2022 году должна справиться с рядом серьезных вызовов.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, сообщается на сайте 112.ua. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами. .

"Предстоят серьезные вызовы и риски для Украины в 2022 году. Первый - падение дальнейшее экономики за счет непрофессиональной, преступной политики и расширения регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес. В этом году славный закон № 5600 заложил фундамент для уничтожения среднего и малого бизнеса. То есть, вот эта сфера - экономическое падение", - отметил политик.

Вторым риском для страны, по мнению Медведчука, является энергетический кризис, который проявляется в осенне-зимний период. По его словам, он есть сейчас и будет проявится в будущем, поэтому необходимо начать глобально и стратегически решать вопросы энергетического обеспечения.

"Третий риск - продовольственная сфера. Как и в энергетической сфере, все эти проблемы Украины увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках. На мировых рынках огромный кризис. А в Украине он подтверждается тем, что уничтожается сельское хозяйство. Непонятно, в какой ресурс попала земля - налогообложение, попытки скупить землю, спекулятивные сделки с землей. Всё это вместе будет означать углубление экономического кризиса, связанного с энергетическим кризисом - будут расти цены на продовольственные товары. И наконец, я хотел бы сказать, что особенный риск связанный с тем, что в Украине должна измениться политика", - подчеркнул лидер оппозиции.

По его словам, в Украине нужно ликвидировать политику ненависти, розни, не восприятия одних людей другими.

"Это больше социально-гуманитарный риск, который имеет непосредственное отношение к нам. В том числе он связан напрямую или косвенно, а может даже обладает статусом самостоятельного риска. Трудовая миграция нарастает, люди лишаются рабочих мест, люди если и имеют работу, не получают заслуженную оплату, люди ищут рабочие места по всему миру. И кто ищет - высокопрофессиональные рабочие, техничный персонал. То есть люди, которые являются специалистами и профессионалами в своей сфере. Эти люди покидают Украину. Это означает, что любые экономические процессы в Украине не могут развиваться даже при любых слагаемых, но без рабочих рук, без специалистов в той или иной отрасли мы ничего изменить не можем", - сказал Медведчук.

При этом он добавил, что не говорит уже о рисках, связанных с мирным урегулированием на Донбассе, потому что этот вопрос все время откладывается из-за отсутствия у власти политической воли.

"Мы не поднимаем вопросов образования, медицины. Дожились, к 30-летию независимости страны проводилась социология, спрашивают, где лучше было: медицина в СРСР или в Украине? 57% опрошенных за то, что в СССР. Система образования - 54% за то, что было в СССР. Это оценка всем годам независимости. Это оценка того, что мы, пройдя такой значительный путь развития, 30 лет, мы не добились того, что надо было добиться. Я не говорю о ВВП. Если сравнивать с 1990 годом, мы вышли на уровень ВВП по итогам 2020 это 62% от итогов 1990-го. Эти цифры можно продолжать, пока ничего хорошего они нашим людям не сулят", - подытожил он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что восстановление экономики Украины и уровня благосостояния ее народа лежит в восстановлении экономических отношений между Киевом и Российской Федерацией.

"Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ – это выгодно, в первую очередь, Украине. Ни Западу, ни России, хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов. И можно приводить множество обстоятельств в пользу этого. Это и те цены на жилищно-коммунальные тарифы, а в данном случае на газ, который мы можем получить по прямым поставкам и могли договориться, который бы стоил намного дешевле, чем сегодня газ обходиться в Украине. Мы могли бы договориться о работе наших предприятий и снятии с них санкций, потому что рынок, экспортный потенциал Украины – он как раз заключается в том, что наша продукция остается конкурентоспособной на рынках стран СНГ, на рынках России и на рынках стран Азиатско-тихоокеанского региона. И если не видеть в этом перспективы, значит, не видеть вообще путей восстановления нашей экономики, восстановления уровня доходов и благосостояния наших граждан", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

"Это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду взаимоотношений торгово-экономических, восстановления их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, причем молниеносным, каким-то разовым мотивам, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украиной. Вот это страшно", - отметил он.