Об этом пишет сайт 112.



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Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук назвал преступным введение санкций против телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive. Об этом сообщает ТАСС.

"Пять закрытых телеканалов за год - особенная характеристика для любой власти. Никто этот рекорд не побьет. Право на вещание может быть отозвано только через надзирающий орган и по решению суда. Это расправа. Вчерашние каналы закрыты незаконно в результате преступных действий власти", - сказал Медведчук в интервью телеканалу "Звезда".

Зеленский ввел во вторник в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении санкций на три компании: медиахолдинг "Новости" депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака, в который входят оппозиционные каналы "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик", ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый", ООО "Телепростир", то есть телеканал "Укрлайв". Последние два принадлежат депутату Рады от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Меры введены на пять лет и фактически являются запретом работы телеканалов. Украинские провайдеры уже начали блокировать их вещание.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", "Ньюзван" и "Зик" санкций сроком на пять лет. Телеканалы тогда заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый канал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля. Следуя указанию властей, через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание. 9 ноября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о незаконности отключения телеканала "Первый независимый" и разрешил возобновить его спутниковое вещание.