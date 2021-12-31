Из-за стоимости газа многие предприятия в Украине будут остановлено в ближайшие дни, так как уже на январь цены на газ для них вырастут до 73 грн за кубический метр.

Такое мнение в интервью высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, сообщает Перший Незалежний.

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Евгений Попов, ведущий: С нами на прямой связи лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Напомню, он подвергается уголовному преследованию по политическим мотивам до сих пор. Сегодня были введены очередные санкции против оппозиционных изданий, оппозиционных телеканалов. В общем, целый набор. Виктор Владимирович, смотрим, за вашей спиной снег, зима настоящая в Киеве. Понятно, она помягче, чем в Москве, но тем не менее звоночки-то уже есть. Если хлебокомбинаты останавливаются, кондитерские фабрики – бог с ними, но хлебокомбинаты! Как вы собираетесь решать эти вопросы?

Виктор Медведчук: Я думаю, что ваш вопрос, Евгений, надо адресовать в первую очередь власти, как они собираются решать вопросы хлеба, кондитерских изделий, я добавлю ‒ и молочной продукции. Из-за стоимости газа все это будет остановлено в ближайшие дни, потому что уже на январь цены на газ для этих предприятий вырастут до 73 грн за кубический метр. То есть фактически они вырастут где-то в 2‒3 раза даже с октября. Но 73% это уже стало своего рода, как и 73 грн, какой-то роковой цифрой для Украины: там 73% голосуют за Зеленского, здесь 73 грн за кубический метр. Но я могу утверждать, что власть не готова к этим проблемам, так как страна находится в глубочайшем энергетическом, экономическом и социальном кризисе.

Более того, где брать газ – неизвестно, так как контракта на газ у нас нет. Мы сегодня занимаемся тем, что отбираем газ из трубы газотранспортной, которая идет из России в Европу, пытаемся договориться и купить этот газ в Европе по тем ценам, которые есть сегодня на спотовых рынках. У нас нет сегодня угля, мы не знаем, где его взять, и цены на него тоже выросли. То есть мы столкнулись сразу с несколькими проблемами энергетическими, которые власть не способна решать, не знает, как решать, да и в принципе, я вам открою государственную тайну, она не собирается это делать. Потому что самое главное сегодня – пиар-акции: отвлечь людей и рассказать о грядущей войне, о грядущем вторжении, о том, что надо поставить на учет женщин, организовать территориальную оборону и вообще готовиться к войне, а не думать о газе, о тепле, о хлебе, о молочной продукции и многом другом.

Поэтому вот эта ограниченность сегодняшней власти, господина Зеленского и его окружения – это свидетельство того, в насколько тяжелейшей ситуации оказались люди в Украине и страна в целом. Более того, на сегодняшний день (я слушал частично вашу дискуссию в студии) я вам хочу сказать, что, безусловно, просчеты и ошибки, причем преступные ошибки власти, они были заметны еще с 2019 года. А сегодня они просто проявились в кризисе, который страна, я это утверждаю, не испытывала за все годы независимости.

Ведущий: Личный вопрос. Раз все женщины обязаны встать на воинский учет ‒ вот ваша жена собирается вставать на воинский учет? И какие ожидания от тех переговоров по Украине, не только по европейскому контуру и российской безопасности, но и по Украине, которые в начале января, вероятно, пройдут между Россией и НАТО, Россией и США?

Виктор Медведчук: Я считаю, что вот эта циничная идея (ее иначе назвать нельзя), постановка женщин на воинский учет ‒ это пиар-акция для отвлечения внимания от всех недостатков и кризисов, а это кризис энергетический, продовольственный, это отсутствие рабочих мест, отсутствие достойных зарплат, рост жилищно-коммунальных тарифов и всего остального. Это одно из звеньев вот этой цепи для отвлечения внимания.

Насчет моей жены ‒ она крайне возмущена подобными предложениями со стороны власти, собственно говоря, как, я уверен, и миллионы украинок. И говорить о том, что она собирается становиться на учет, я не могу. Я думаю, что она этого делать не будет. Скорее всего, она согласна на то, чтобы платить штраф и продемонстрировать вот этой власти ее никчемность ‒ те шаги, которые они делают, являются пагубными для всей страны.

А в вопросах безопасности, вы знаете, вот почему-то испорченная пластинка и испорченная линия поведения украинской власти ‒ я имею в виду Зеленского и его окружение. Они пытаются поднять на уши весь Запад, всех так называемых западных партнеров, чтобы они остановили Россию в якобы действиях, которые будут направлены на вторжение, на начало боевых действий и многое другое. И тут возникает вопрос: а может быть, надо было подумать и пойти по пути договоренности, чтобы этого, если даже у кого-то планируется, не произошло?

Чего легче ‒ выполнить Минские соглашения? Чего легче ‒ стать на путь того, что было изложено в Парижском коммюнике 9 декабря 2019 года, выполнить политическую часть Минских соглашений, разрабатывать законы об амнистии, изменения в Конституцию, введение особого статуса на постоянной основе и тем самым не дать возможности не только делать, но даже думать о каких-то действиях против Украины. Нет, надо идти по пути агрессии, надо идти по пути вот этой пещерной русофобии и антироссийской истерии. Только этот путь приемлем для власти Зеленского. Он ошибочен, он преступен, и он ведет в никуда.

Ведущий: Спасибо вам большое. Виктор Медведчук, лидер "Оппозиционная платформа – За жизнь". Я еще раз напомню, что Виктор Медведчук, сейчас, в данную минуту, все еще находится под следствием по абсолютно политическим статьям. Это политическое преследование из-за того, что он оппозиционер и противостоит Зеленскому. И сегодня ночью "замечательный украинский президент" предпринял новую попытку санкций ‒ подписал санкции против еще нескольких медиаактивов и оппозиционных телеканалов. Виктор Медведчук, спасибо вам большое.

Теперь мы, кстати, знаем, что две женщины ‒ жена Виктора Медведчука и жена Ильи Кивы ‒ не подчинятся приказу о всеобщей женской мобилизации.