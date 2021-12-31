Об этом он сообщил в видео-обращении, опубликованном на своем Youtube-канале.

«Тридцать лет назад я был немногим старше своей дочери. Полон надежд на светлое будущее и презрения к прошлому. Впервые поверил в счастливую звезду нашей страны. Впервые поднял сине-желтый флаг, сам смастерил скаутскую форму и вместе с другими возрождал Пласт. Впервые открыто праздновал Рождество и Пасху. Впервые цитировал Декларацию о Независимости. И верил в великое будущее нашей независимой Нейтральной страны - мне грезилась новая Швейцария», – обратился он к украинцам.

Однако, как утверждает Михаил Чаплыга, тогда произошел сговор местных компартий.

«Тогда я еще не понимал, что произошел циничный сговор местных отбросов компартии, которых не взяли на работу в Москву, и их сексотов, натянувших вышиванку прямо поверх комсомольского значка. «Геть від Москви», - кричали и те другие… Они жаждали избавиться от контролирующего ока и самостийно грабить, делить и осваивать наследие УССР», - отметил политтехнолог.

Также Чаплыга напомнил о подписании Договора о нераспространении ядерного оружия.

«А мы верили в свободу… Свободу самостоятельно и в дружбе с такими же новыми и свободными строить наш суверенный и счастливый мир. Мы отказались от ядерного оружия и легли в основу новой конфигурации безопасности мира став подписантом Договора о нераспространении ЯО как НЕ ядерная держава. Но не прошло и три года, как нас качнули в НАТО и ЕС. Старые партийные элиты искали нового сюзерена и новую крышу, чтоб защитить украденное у народа и спрятанное на Западе», - заявил он.

"Тридцать лет нас насиловали и грабили, унижали и вгоняли в долги, насиловали и рвали, но вопреки всему мы все еще живы. Мы вернулись в точку Ноль. Вернулись к тому, с чего начинали. Ограбленные, покалеченные, обескровленные… Но живые!", - подчеркнул политтехнолог.

По словам Чаплыги, пришло время расплаты: «Бойтесь того, кто после всех страданий остался жив! Бойтесь гнева бессильных – он разрушает континенты. Пришло время расплаты. Пришло время сбросить ярмо внешней оккупации, пришло время вспомнить каждой продажной шкуре, чьей кровью оплачены дворцы, лексусы, офшоры, счета в западных банках, шубы, наряды и недвижимость по всему миру. Пришло время Вернуть Страну Народу!»

Чаплыга уверен, что 2021 год принес многим прозрение, поэтому следующий год должен принести возрождение.

«Уходящий год стал годом прозрения, шока и осознания. Год сорванных масок с лицемерных рож. Год отключения от матрицы… А значит следующий год станет годом возрождения, обретения гордости и силы. Год Тигра. Мой год. Наш год! Год тех, кто не утратил способность Мечтать, Верить и Бороться. Год тех, кто знает, что ради Родины нужно Жить, а не Умирать. Год тех, кто знает, что Жить стоит ради Мечты, даже если мечта стоит жизни. Мечта о собственной стране, собственном Государстве, собственном доме… Та самая, что эти тридцать лет вела меня вместе с вами по этим кругам ада. Та самая детская Мечта о Свободе, Равенстве и Счастье в своем суверенном, равноправном, субъектном Доме», - заявил он.

Поэтому Чаплыга решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты.

«Я буду выдвигаться в Президенты и я знаю, что наша с вами власть неизбежна! Мы не можем изменить глобальный расклад фигур на доске, но у нас достаточно знаний и мудрости, чтоб сделать грамотные и верные ходы», - заметил он.

Семь столпов программы Чаплыги:

1. Если Государство ничего не может дать вам - оно выйдет из вашей жизни и не будет вам мешать. Вы больше не будете его бояться.

2. Если ваш совокупный доход на домохозяйство менее эквивалента 25000 евро в год - государство "ЗАБУДЕТ" о вас и ваши доходы будут ЛЕГАЛЬНЫ, и вас больше не будут делать "преступниками".

3. Государство овладеет в интересах Народа всем тем, что как следствие Народу будет САМОМУ интересно защищать и развивать.

4. У нас будет свой план ГОЭЛУКР и всеобщий ЛИКБЕЗ.

5. Мы вышлем из страны семипосольщину и "декоммунизируем" всех компрадоров и соросят.

6. Мы вернемся к Истокам: к Декларации о Независимости и первоизданию Конституции. К Нейтральному статусу, вернем гордость за собственную историю периода УССР, отменим ВСЕ идиотизмы с 2014-го. Начиная от мовы и заканчивая люстрациями и насилием над госслужбой.

7. Мы сбросим ЭКОНОМИЧЕСКУЮ удавку "запада" в виде ВВП-варрантов и вернем Нацбанк Народу равно как избавим Народное добро от Наглядовых Рад врагов..

«Мы Возродимся. Вернем страну Народу! Ваш Седьмой», - подытожил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее Чаплыга предложил способ решения проблемы постановки женщин на воинский учёт.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Чаплыги, Зеленский пользуется системой, которую создал Порошенко.