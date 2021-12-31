Об этом во время митинга журналистов пяти незаконно закрытых каналов в поддержку свободы слова заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская, пишет Перший Незалежний.

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"Этот год для всех нас был сложным, непростым, годом переоценки ценностей и годом новых возможностей. Потому что они дали нам сегодня силу, дух и веру, что нам нужно быть вместе. Умным, сильным людям, которые любят свою страну, которые верят в Украину, которые ценят свободу, независимость и самостоятельность. Людям, которые пережили и взлеты, и падения, и поражения, и преследования. Если они хотели в этом году посадить лидера оппозиции и запретить заниматься политической деятельностью, надеясь на то, что настоящие лидеры убегут, то они этого не дождались", - подчеркнула Королевская.

Также она добавила: "Они лишили свободы Виктора Медведчука, но они не лишили его веры, воли и права борьбы, и мы верим, что 2022 год принесет свободу Виктору Медведчуку, принесет свободу слова и вернет нашей стране независимость".

"Они закрывают каналы, они пытаются закрыть нам всем рты, они делают все, чтобы говорили о власти хорошее. Но о них сегодня говорят на каждой кухне, о них сегодня говорят в каждой семье, и каждый человек в новогоднюю ночь, слушая очередное лживое поздравление, если удержится, чтобы не плюнуть в телевизор, то только из уважения к своим родным и близким…

Мы все хорошо понимаем, знаем, что правда на нашей стороне. Мы знаем, что сильные и смелые журналисты, которые пришли сегодня под стены администрации президента, борются не за себя и даже не за свое рабочее место, а борются за право в своей стране доносить людям правду. Еще ни одна власть в мире не победила журналистов. Еще ни одна власть в мире не смогла закрыть телеканалы, закрыть рты своим гражданам. И эта власть в 2022 году убежит, уйдет, но больше не будет экспериментировать над нашей страной. Я уверена, что 2022 год будет переломным для нашей страны", - подчеркнула Наталья Королевская.

В четверг, 30 декабря, сотни журналистов пяти телеканалов - "112 Украина", NewsOne, ZiK, "Перший Незалежний" и UkrLive, а также изданий "Страна.юа" и Sharij.net, которые были незаконно закрыты президентом Владимиром Зеленским, провели масштабный митинг под стенами Офиса президента. Представители медиа требовали от президента прекратить незаконное преследование независимых СМИ и остановить тотальное введение цензуры в стране.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

28 декабря власть цинично - во внесудебном порядке и пренебрегая требованиями действующего законодательства - прекратила вещание телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний". Это незаконное решение снова было принято СНБО - органом, который фактически олицетворяет диктатуру в Украине и вводит фактический запрет на оппозиционную деятельность.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы "Перший Незалежний" и UkrLive, а также медиахолдинг "Новости", который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.