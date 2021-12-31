Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В украинцах должна проснуться своя национальная гордость. Должно появиться понимание, что великие державы рассматривают нашу страну не как полноправного партнёра, а как территорию – и исходят при этом из собственных интересов. Что при этом остаётся Украине? Только тоже исходить из собственных интересов. Украинцам стоит помнить о судьбе Финляндии. Да, после Зимней войны она потеряла территории, да и суверенитет сохранила только номинально. Но в экономическом плане она выиграла. Маннергейм проиграл – но его преемник сделал Финляндию успешной страной. Примерно так следует действовать и Украине. Мы не можем изменить расстановку фигур на глобальной шахматной доске – но мы можем сделать грамотный ход, исходя из своих интересов», - считает Михаил Чаплыга.

Но, по его словам, для этого следует в первую очередь избавиться от иллюзий.

«Не нужно лгать своим гражданам, что фигуры на доске стоят по-другому. Необходимо принять ту расстановку сил, которая есть – пусть даже она плохая. Вовсе не нужно брать на себя ответственность за эту расстановку. Но только исходя из неё, можно понять, какой ход будет для Украины наиболее выгодным», - резюмирует Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он предложил способ решения проблемы постановки женщин на воинский учёт.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Чаплыги, Зеленский пользуется системой, которую создал Порошенко.