С февраля, когда украинские власти в лице президента Владимира Зеленского начали репрессии и незаконное преследование председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также ряда других оппозиционных политиков и независимых телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZiK), опубликовали 144 568 материалов, в которых критиковали действия чиновников.

Стоит отметить, что доля положительных публикаций или информационно нейтральных совокупно составляет 116 971 материал или 80,9% от общего числа публикаций. Доля критических материалов - 19,1% (27 597 публикаций).

В декабре повысилась цитируемость зарубежными СМИ заявлений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, в том числе благодаря многочисленным интервью (всего – 7) политика в этот период. Издания чаще использовали мнения Медведчука касательно незаконности действий украинской власти по отношению к оппозиции и независимым СМИ, причин навязывания Украине темы "угроз" со стороны России, поиска путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе, необходимости возобновления диалога с Россией и целесообразности движения Украины в НАТО, роста мировых цен на энергоносители, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и уровня благосостояния украинских граждан.

В конце месяца многочисленные иностранные СМИ уделили внимание подписанию президентом Зеленским санкций против еще двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive, в результате чего в 2021 году Зеленский незаконно закрыл пять телеканалов. Американские СМИ констатировали, что Украина запомнилась миру в 2021 году разными событиями, главными из них стали репрессии в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также введение цензуры и закрытие пяти независимых телеканалов - "112 Украина", ZIK, NewsOne, "Перший Незалежний" и UkrLive. А ведущий американский информационный телеканал Fox News Channel отметил – "Новости" в Украине закончились.

Кроме этого, западные СМИ продолжили следить за развитием судебного процесса в отношении Медведчука. В декабре они уделяли внимание освещению процесса рассмотрению апелляции на домашний арест политика Киевским апелляционным судом.

При этом, ряд мировых СМИ обратили внимание на политически мотивированное обвинение председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука по так называемому угольному делу.

Так, об этом написали Агентство Associated Press, Радио Свобода, ведущая франкоязычная газета Канады La Presse, Washington Post, San Francisco Chronicle, ведущий международный интернет-портал Yahoo, новостное подразделение американской вещательной сети ABC - ABC News, ведущее издание США U.S. News & World Report и The Philadelphia Inquirer, а также Toronto Star, Taiwan News и еще сотни других изданий.

В публикациях напомнили, что Виктора Медведчука обвиняют в посредничестве при закупках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Также СМИ подчеркнули, что недавно по этому делу предъявили обвинения и пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Украина столкнулась с острой нехваткой ресурсов после того захвата территории, на которой располагались основные угольные шахты страны. Власти обвинили Медведчука в сговоре с должностными лицами администрации Порошенко с целью закупки угля из шахт в контролируемых боевиками районах в 2014-2015 годах в качестве способа финансирования боевиков", - отмечают СМИ.

В то же время такие издания, как Bloomberg, Europa Press, La República, Gulf Times, Columna Digital и Publimetro, Reuters, международный финансовый портал FX Empire, Euronews и ведущее англоязычное издание Канады National Post указали, что у Порошенко и Медведчука отвергли все обвинения.

"Политические партии Порошенко и Медведчука отвергли обвинения, назвав их попыткой отвлечь внимание от собственных проступков и неудач правительства президента Владимира Зеленского", - отмечают СМИ.

Следует также отметить, что ряд ведущих западных изданий позитивно отзывались о лидере украинской оппозиции, критикуя при этом незаконность действий президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Так, известное американское консервативное издание The Washington Times написало статью о том, что Зеленский, проталкивая фальшивые законы, может ввергнуть Украину в конфликт с Россией. Британская The Guardian рассказала почему Россия не будет разговаривать с нынешней украинской властью и почему Путин не видит в Зеленском равного себе политика. Международная деловая газета Financial Times также раскритиковала украинского президента за недальновидные и опрометчивые решения по разворачиванию внутренних разборок в Украине в очень опасное для страны время, а австрийское издание Wiener Zeitung прямо указало на то, что Зеленский заигрался и закрыл три независимых телеканала 112 Украина, NewsOne и ZIK и оппозиционные сайты без решения суда и фактически в обход действующего законодательства.

Напомним, в ноябре число положительных публикаций о главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народном депутате Викторе Медведчуке в иностранных СМИ сохранило положительную динамику роста, что было прежде всего связанно решением Печерского районного суда города Киева от 2 ноября, согласно которому назначил политику меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу - об "угольной госизмене". Сам же Виктор Медведчук раскритиковал т.н. "дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму", сфальсифицированное против него Службой безопасности Украины, что легло в основу ряда позитивных публикаций ведущих зарубежных СМИ.

Кроме этого, известные западные издания уделили много внимания присоединению 11 ноября ведущего европейского адвоката Бертрана Мальменьдье к команде правовой защиты Медведчука. Адвокат отметил, что подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. Также адвокат дал свою оценку событиям, происходящим вокруг Медведчука и в Украине в целом.

Напомним, в предыдущем месяце число положительных упоминаний о Викторе Медведчуке в зарубежных СМИ резко возросло, что было обусловлено новыми попытками украинских властей всеми доступными, в т.ч. и незаконными, способами ограничить политическую деятельность лидера украинской оппозиции. Основное внимание в этот период авторитетные ИноСМИ уделили трем ключевым событиям:

- 8 октября представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, представители ОГП предприняли попытку в нарушение законодательной процедуры вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали этого сделать;

- 8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины все же объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку;

- 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой – За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

На данные события резко отреагировали сотни авторитетных международных СМИ и раскритиковали Зеленского за очередной акт репрессий против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

Так, Reuters, Bloomberg и France Presse, а также многочисленные авторитетные СМИ Швейцарии, Канады, США, Германии, Испании, Франции и Великой Британии, ссылаясь на незаконные действия Офиса генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины по усилению давления на Виктора Медведчука, через очередную активизацию незаконного расследования в отношении украинского политика указали, что очередная активизация незаконного расследования и формальное подозрение в государственной измене в отношении украинского политика только усиливает напряжение в двусторонних отношениях Киева и Москвы и сводит на нет стабилизацию ситуации в регионе.

"Партия Порошенко назвала обвинения дымовой завесой, чтобы отвлечь внимание от правонарушений самого правительства. А партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу заявила, что последние обвинения показали "полную беспомощность" прокуратуры, не обосновавшей ранее выдвинутые против него обвинения. В своем заявлении партия обвинила правительство президента Владимира Зеленского в попытке "отвлечь внимание людей от их катастрофических неудач", - написал Reuters.

При этом, как отмечает Bloomberg, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала совместное заявления главы СБУ Ивана Баканова и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в отношении якобы новых доказательств по делу Виктора Медведчука - "чепухой".

"Я никогда не имела ничего общего с Медведчуком, которого никогда в жизни не видела, ни с финансированием терроризма, ни с покупкой угля или электроэнергии", - приводит слова Гонтаревой ряд изданий.

Сам же Виктор Медведчук, как сообщает France Presse, назвал сообщение ему очередного подозрения юридически ничтожным фактом, которое случайно было набрано, чтобы "слепить" обвинение. А также отметил, что в очередном уголовном деле против него отсутствует не только состав преступления, но и событие преступления.

"Если бы я не был юристом, я бы сказал, что это (сообщение о новом подозрении, - ред.) - полный абсурд. А учитывая, что я все-таки имею какое-то отношение к юриспруденции, хотел бы сказать, что эти обвинения, которые инкриминируют мне по этим двум статьям, они, во-первых, и я подчеркиваю это, касаются ноября 2014 года и января 2015-го. Я акцентирую на этом внимание, потому что я считаю, что беспочвенность, которая сегодня положена в основу так называемой обоснованности так называемого мне сообщения о подозрении, является ничем иным как юридически ничтожными фактами, которые случайно были набраны для того, чтобы "слепить" это обвинение и говорить о нем сегодня", - отметил политик.

Многие из указанных изданий фактически охарактеризовали действующий режим Зеленского, как диктаторский и авторитарный, при котором в порядки вещей вынесение незаконных решений силовыми структурами и установление тотальных ограничений свободы слова в стране.

В свою очередь, Forbes обратил внимание своей многомилионной аудитории на то, что президент Зеленский, который занял кресло главы государства благодаря своим актерским данным, стремится укрепить свою власть исключительно путем расправы со своими политическими оппонентами, а частности, с председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком. При этом, издание отмечает, что Украина погрязла в коррупционных скандалах.

"Документы Пандоры не сулят ничего хорошего Украине и плохо скажутся на Зеленском", - пишет Forbes.

Испанские СМИ открыто назвали Зеленского диктатором. Так, испанская газета La Razón в статье "Последние "успехи" Зеленского в Украине" рассказала, как Зеленский в последнее время все чаще демонстрирует признаки диктаторского управления страной. Издание подчеркивает, что глава государства серьезно ужесточил контроль над всеми процессами в стране, что не может не вызывать беспокойство у европейской общественности.

Авторитетное Teller Report Заявление Зеленского о возможности обмена Медведчука свидетельствует о том, что он опасается за свой рейтинг, а оппозиционный политик стал политическим заключенным нынешней власти.

Посыл критических материалов за последний месяц существенно не изменилась. В данных материалах ситуация показывалась однобоко. Практически все издания данной категории писали об успешной многоходовке Зеленского в борьбе с олигархами и пророссийским лобби в Украине. Аргументация статей была основана на недоказанных обвинениях СНБО. Действия украинской власти по подавлению украинской оппозиции назывались ударом по пророссийским силам в Украине и непосредственно по президенту РФ Владимиру Путину. Практически все издания данной категории назвали решения Зеленского эффективным инструментом борьбы с российской агрессией и пропагандой.