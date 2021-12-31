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То, что лидера оппозиции Виктора Медведчука держат под арестом незаконно, – это уже всем понятно. То, что два уголовных дела против него сфабрикованы на коленке и разваливаются даже при поверхностном осмотре, – это понятно.

То, что Медведчук не убежал из страны, как Порошенко, и не собирается этого делать, – тоже все уже поняли. Но теперь к исполнителям травли против Медведчука пришло еще одно понимание. Они сами нарушили ряд законов Украины, и после смены власти им грозит уголовная ответственность. И никакая Европа им не поможет.

Разберем по полочкам.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу домашний арест может продолжаться не более шести месяцев. Точка.

Законодательство ничего не говорит о том, что срок домашнего ареста считается в каждом уголовном производстве отдельно, если они расследуются параллельно. Таким образом, судьи и прокуроры грубо нарушили закон, выполняя "хотелки" Банковой по устранению своего самого опасного политического противника.

И даже ЕСПЧ стоит на стороне Медведчука в данном вопросе.

"В случае, когда национальное законодательство допустило неоднозначное или множественное толкование прав и обязанностей лиц, национальные органы обязаны применять наиболее благоприятный подход. То есть решение коллизий в законодательстве всегда толкуется в пользу гражданина… Ответственность за преодоление недостатков законодательства, правовых коллизий, пробелов, интерпретационных сомнений лежит в том числе и на судебных органах, применяющих и толкующих законы", – такие выводы можно увидеть в решениях ЕСПЧ.

А это значит одно.

Дела против Медведчука сфальсифицированы, удержание его под домашним арестом – незаконно.

Уважаемые судьи, работники прокуратуры и СБУ. Ваше начальство вас подставляет под вполне реальные статьи Уголовного кодекса. Хватит издеваться над законом.