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Зеленский толкает Украину в пропасть по всем направлениям. Исходящие от президента и членов его команды решения в экономической сфере настолько нерациональны, а последствия от их реализации так ужасны, что пережить эту зиму стране будет очень тяжело. В Украине не хватает газа и угля, дорогое топливо на АЗС, а правая рука Зеленского в энергетике – глава энергетического комитета парламента Андрей Герус - предлагает ввести единую спецпошлину в 4-5% на импорт всех энергоресурсов из России. Как же прав Медведчук, когда говорит, что эта власть непрофессиональна и профнепригодна. Сам Медведчук много лет убеждает власть, что с Россией нужно ладить, это выгодно в первую очередь для Украины и ее экономики. Но сначала Порошенко, а теперь и Зеленский только повышают градус антироссийской истерии.

В условиях острого энергетического кризиса, из-за которого в Украине останавливаются предприятия, города со дня на день останутся без газа и электроэнергии, с катастрофой в жуткий мороз, Зеленский продолжает вводить запреты "на все из России и Беларуси" - от теплоизоляционных материалов и удобрений до дизтоплива, электроэнергии и сжиженного газа. В частности, новая пошлина будет установлена на дизтопливо, бензин, сжиженный газ, электроэнергию, газовый и антрацитовый, тощий уголь. Выглядит это, честно говоря, уже как полностью вышедшая из-под контроля истерика, не имеющая ничего общего с взвешенностью или уж тем более гибкостью государственной политики, принимающей в расчет последствия.

Сейчас Украина импортирует более 80% дизельного топлива, и треть всех поставок приходится на Россию. Можно ли считать адекватным решение властей повышать цену на дизтопливо за два месяца до весенней посевной? А она в этом году и так будет непростой из-за резкого роста цен на удобрения и их дефицита. Эксперты в один голос прогнозируют падение урожаев в Украине. Зеленский и команда уже ввели антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, которые были лучшей ценовой альтернативой удобрениям, поставляющимся с других направлений, и позволяли украинским аграриям получать рекордные урожаи.

Ранее Украина получала российское дизтопливо по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", который был выгодной и экономически целесообразной альтернативой железнодорожным поставкам. Однако наделенное Зе неограниченными полномочиями СНБО приняло незаконное решение о национализации трубы и ее передаче в госсобственность. Несмотря на многократные попытки государственных топ-менеджеров возобновить работу трубопровода, без прежних собственников этого сделать не удалось. И, похоже, что труба, которая много лет была источником дешевого дизеля для Украины, обречена сгнить, продырявленная врезчиками, которые охотятся за техническими остатками дизеля в ней.

Из-за вынужденной переориентации на дорогие поставки от европейских производителей по морю, цены на дизель и бензин в Украине растут как на дрожжах. Чтобы сдержать их рост, власти были вынуждены ввести госрегулирование. Скоро оно может распространиться и на автогаз, цены на который били рекорды в течение года. Более трети объема автогаза в Украину ввозится из России, и дополнительная пошлина будет оказывать давление на цены. Следует понимать, что каждая гривна, уплаченная в виде пошлины с импортеров, добавится к сумме, которую заплатят на заправке украинские водители.

Дальше – полный неадекват. Какой смысл устанавливать пошлину на ввоз из России угля, который РФ и так недавно сама приостановила? Как сообщалось, без угля в Украине уже несколько месяцев задыхаются тепловые электростанции. Его запасы на складах по-прежнему вдвое ниже необходимых, а половина тепловых блоков не работают. Последние крохи угля сжигает Луганская ТЭС, которая является единственным источником тепла и электроэнергии для города Счастье на востоке Украины.

По последним данным, уголь на станции закончится 7-8 января. Правительство пообещало обеспечить "Луганку" природным газом. Впрочем, при нынешних ценах на газ 1 КВт/час произведенной из него электроэнергии будет стоить не 1,44, а целых 25 грн. Кто покроет эту разницу? В целом спасение 11 тыс. абонентов Счастья на три оставшихся холодных месяца будет стоить 2 млрд грн. И это с учетом того, что власти уже открыто признают факт дефицита газа, который начнет ощущаться с января и приведет к остановке большинства промышленных предприятий.

Денег на импорт газа у Украины нет, и это "Нафтогаз" также открыто признает. Оператор ГТС жалуется СНБО и президенту, что "Нафтогаз" поставляет контрагентам газ не за счет собственных ресурсов, а отбирая газ ОГТСУ из системы. Такие действия могут представлять опасность для бесперебойного транзита российского газа через Украину и привести к непоправимым последствиям. И реакции на это обращение пока нет.

Остановка транзита газа через Украину грозит тем, что города на востоке и юге Украины, где расположены крупнейшие промышленные узлы, останутся вообще без газа. В морозы это грозит массовыми разрывами труб и полным коллапсом на трети украинских территорий. От блекаута Украину пока спасают только импортные поставки электроэнергии из Беларуси. До них президентская команда еще не добралась. Возможно, потому что одним из выгодоприобретателей схемы поставок называют политика из команды Зеленского Давида Арахамию.

Из-за высоких цен на газ в Украине, о многократном росте цен на продукцию или полной остановке производства заявляют хлебопеки, кондитеры, производители молочной продукции, стекольщики, теплицы, химические предприятия. Уже в ближайшие месяцы Украине грозит не только холод, но и вполне реальный голод из-за дефицита продуктов питания в магазинах.

В состоянии, в котором нынче находится украинская экономика, она срочно нуждается в уколе адреналина в сердце и молниеносных решениях, которые помогут вернуть энергию в ее артерии. Но вместо того чтобы примиряться с Россией и искать дешевые энергоресурсы для страны, Зеленский сжигает все мосты.

Спасти Украину от энергокризиса сегодня может только Виктор Медведчук, который, несмотря на угрозы расправой и тюрьмой, остается в Украине. Только Медведчук может добиться снижения цены на газ, уголь, электроэнергию, не допустить их дефицита и коллапса большинства отраслей украинской экономики. Потому что Медведчук, в отличие от Зеленского, понимает ценность экономического сотрудничества с Россией. Если бы власть была в адеквате и вовремя прислушалась к политику, который был готов подставить ей свое плечо, Украина уже имела бы газ по 175 долл. за 1 тыс. куб м и была бы уже с консорциумом на ГТС, благодаря которому после 2024 года российский транзит газа в Европу гарантированно был бы продолжен, принося многомиллиардные доходы в госбюджет.

Но пока у руля государством Зеленский, нам нужно готовиться к худшему. Эта власть неадекватна и тормозов у нее нет – только личные амбиции и жадность. Поэтому очень важно сменить ее как можно быстрее, пока Украину не разрушили окончательно.