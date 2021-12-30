В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверены, что власть во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским пытается узаконить внесудебную расправу над неугодными СМИ и зачистить информпространство от любой альтернативной точки зрения.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте политсилы. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

В ОПЗЖ подчеркнули, что частью этой системы является и введенная в действие указом Президента Зеленского и принятая ранее Кабмином Стратегия информационной безопасности, которая стала завершающим штрихом «в превращении Украины в полицейское государство».

«Согласно наработкам Офиса Президента и Кабмина, изложенным в стратегии, инакомыслие в нашей стране запрещается на любом уровне, а четвертая власть уничтожается на корню. Власти не нужны свободные, независимые СМИ, объективно освещающие события в стране, помогающие наладить коммуникацию граждан с представителями власти, в том числе донести до них мнение рядовых украинцев обо всем происходящем, ‒ она выстраивает вертикаль партийной пропаганды. В нарушение норм Конституции, гарантирующей гражданам право свободного доступа к информации, медиа хотят превратить в полностью контролируемые, паркетные ресурсы, транслирующие единственно правильные, с точки зрения власти, месседжи», – считают в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В политсиле уверены, что «эталоном» новой информационной политики Украины станут «ручные» телеканалы власти – «1+1», «Дом» и «Рада».

«Несмотря на то, что Основным Законом запрещается навязывание любой идеологии как обязательной, ключевой целью официальной информполитики в Украине стало именно построение антиконституционной системы, направленной на продвижение единственно правильных, по мнению власти, мыслей, нарративов и формулировок. А любое проявление инакомыслия, озвучивание иных точек зрения жестко пресекается и карается фактически узурпировавшим власть и укрепляющим диктатуру Президентом Зеленским», – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ обращают внимание на то, что Стратегия информационной безопасности продвигает «выгоднее для Зе-власти нарративы». В частности вводится такое понятие, как «стратегический нарратив», который определен как «специально подготовленный текст», предназначенный для вербального изложения «с целью информационного воздействия на целевую аудиторию». А в числе «стратегических коммуникаций» даже предусмотрено «скоординированное и надлежащее использование… информационных и психологических операций, мер, направленных на продвижение целей государства».

«Одной из стратегических целей документа указано «утверждение украинской гражданской идентичности». В многонациональной стране, жители которой разговаривают на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, власть намерена официально ввести для своих граждан некую «идентичность», присущую лишь части населения; разделить на «правильных» и «неправильных» с единственной целью – управлять и карать неугодных. И это при том, что в статье 15 Конституции Украины прямо указано: «Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия». То есть, в нарушение норм Конституции, власть нагло и цинично искореняет любую гражданскую позицию, если она не угодна Президенту Зеленскому и его окружению», – констатируют в ОПЗЖ.

Особого внимания, по мнению представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь», заслуживают так называемые угрозы, в том числе потенциальные, которые могут вести к «возникновению кризисной ситуации» для действующей власти.

«К ним власть отнесла: «социальные сети как субъекты воздействия в информационном пространстве», «недостаточный уровень медиаграмотности (медиакультуры)» и «недостаточный уровень информационной культуры и медиаграмотности в обществе», «информационную политику Российской Федерации», «информационное доминирование РФ» на неподконтрольных территориях Донбасса и даже «несовершенство регулирования отношений в сфере информационной деятельности». Последнее вообще может служить предпосылкой к ужесточению законодательства, регулирующего работу СМИ, и усилению цензуры в Украине», – идет речь в заявлении партии.

В ОПЗЖ подчеркнули, что данная Стратегия информационной безопасности станет «карательным инструментом в руках обнаглевшей власти, возглавляемой Зеленским», потому как она направлена исключительно на «усиление цензуры, попытки укрепить диктатуру действующего режима, преследование инакомыслящих, беспрецедентное наступление на свободу слова и зачистку информационного поля под собственные нарративы».