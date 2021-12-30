У президента Владимира Зеленского был неприятный разговор с западными лидерами на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе, который проходил 15 декабря.

Об этом, как сообщает 112.ua, в своем блоге пишет журналист Эдуард Долгачев, комментируя публикацию на портале Strana.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"Руководители стран ЕС потребовали от Зеленского снять санкции СНБО с украинских СМИ, – источник" - под таким заголовком вышел текст на сайте "Страны".

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от Зеленского прекратить войну против украинских СМИ и освободить народного депутата Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

"Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине. Также в предложениях говорилось о том, что нужно освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука", - сообщает "Страна".

Что дальше? Можно прогнозировать, что Европа будет все громче критиковать Зеленского за внесудебный запрет СМИ и репрессии против Медведчука. Да, пока что европейские политики говорят об этом за закрытыми дверями. Но когда лидеры стран ЕС станут публично говорить об этом, будет уже поздно, потому что Зеленского запишут в диктаторы. Ведь когда в западных политических кругах начинают называть политика-сателлита авторитарным, такой политик становится нерукопожатным на Западе.

Еще одна причина, почему тема атаки на СМИ и репрессий против Медведчука все громче звучит в ЕС, - это позиция российского президента Владимира Путина, который обвиняет Европу в двойных стандартах. Получается, что из-за Зеленского лидеры стран ЕС вынуждены оправдываться. А почему они должны оправдываться за его поведение? Вот отсюда и недовольство. И это недовольство будет только нарастать.

Добавим, что в западных СМИ нарастает волна недовольства Зеленским и "зеленой" властью". Западные СМИ уже много месяцев пишут об атаке Зеленского & Co против украинских СМИ и репрессиях против оппозиции. Журнал для мировой элиты Forbes прямо написал, что под видом "деолигархизации" Зеленский просто воюет со своим главным политическим противником в лице Медведчука. А английская The Independent охарактеризовала запрет СМИ и репрессии против Медведчука как признаки того, что Зеленский строит авторитарный режим (статья так и называется: "Нельзя позволить авторитаризму пустить корни").